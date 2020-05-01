Как люди в Донецке проводят 1 мая в режиме повышенной готовности

Заслуженный мастер народного творчества Донецкой Народной Республики (кузнец) Виктор Михалев:

Майские праздники я провожу дома. Сейчас не время ездить на природу или гулять в парках. Я продолжаю трудиться и создавать работы из осколков и гильз, которые символизируют, что, несмотря на все трудности, после плохого всегда наступает хорошее и доброе. Война когда-то закончится и наступит мир. И коронавирус также будет побежден!

Моя мастерская находится во дворе, поэтому я очень много времени провожу в ней. Я хочу сделать работы в благодарность нашим врачам, которые борются с вирусом. Также не обойду стороной тематику войны. Буду продолжать делать работы к 75-летию Великой Победы. Хоть Парад Победы 9 мая у нас не состоится, когда-то его в любом случае проведут. Главное - как можно чаще благодарить наших ветеранов за все, что они сделали. Это нужно делать не только 9 мая. Круглый год. Звонить, писать, уделять им должное внимание и делать для них добро.

Волонтер Андрей Лысенко:

- Майские праздники я провожу не на даче с шашлыками, а в ударном труде. Развожу продукты людям на линии фронта. Это настоящий праздник для них. Это самые незащищенные люди, которые вынуждены находиться ежедневно под обстрелами – у некоторых разрушены дома или имеются ранения. А в последнее время такие обстрелы не сократились. Поставил себе задачу – охватить как можно больше людей этой помощью.

Планирую охватить район Старомихайловки, Октябрьского, Трудовских. Другой день хочу посвятить Горловке – ее самым обстреливаемым районам. Знаете, там люди рады всему. Кто-то страдает, что не может позволить сейчас себе купить привычных продуктов или позволить какую-то роскошь. А вот там люди рады элементарному, что им сегодня будет чем покормить детей.

Андрей Лысенко

Житель микрорайона Привокзальный Денис Светличный:

Для меня 1 Мая - это шашлыки, рыбалка и друзья. Это как Новый год, только весной. Обычно мы выезжали на рыбалку, но война «перекрыла» лучшие водоемы. А мне снится клев на Северском Донце. Но теперь еще одно испытание - коронавирус! Все равно встретились в посадке в черте города. Самое важное - это общение. И этого ни война, ни вирус у нас этого не заберут.

Учитель русского языка Ирина Витальевна:

- В этот день я решила насколько это возможно отдохнуть от работы. Тем более, что последние недели выдались тяжелыми. Сидеть только дома очень сложно. Чувствую себя прекрасно, поэтому несколько часов прогуляла с собакой по скверу. От людей старалась держаться подальше, к тому же сегодня на улице их было не мало.

Виктор Михалев

Житель Пролетарского района Виктор:

- Этот день, как всегда, в кругу семьи. Ночуем уже на даче, а поэтому есть возможность безопасно проводить время на улице. Сейчас немало работы... подвязываем виноград, раскладываем капельный полив, пикируем рассаду. В общем, для нас отдых – это работа на даче, а здоровье мы здесь зарабатываем трудом.

Дачник Сергей Власенко:

- Живем в частном секторе. Решили поступить так: сначала хорошенько поработать, а уже вечером приготовить мясо на мангале. Не зря же говоря «Мир! Труд! Май!» Вот «мир» мы в Донбассе ждём с нетерпением уже на протяжении шести лет, ещё и эта напасть с коронавирусом - но мы победим, скоро, в этом я уверен. «Труд» мы воплощаем сейчас с лопатой, тяпкой и граблями. А «май» уже наступил и с первого дня радует нас солнечной погодой и весенним дождём.

Жительница Калининского района Наталья Серова:

- Сейчас в мире бушует эта зверская пандемия. Во многих странах введён карантин, у нас режим повышенной готовности. Сейчас в целях безопасности людям запрещено собираться большими компаниями. Мы живём в многоэтажке, родственников в частном секторе нет. Поэтому в этом году традиционно встретить Первомай не получилось. Коронавирус скоро будет побежден, и тогда это событие мы уже встретим шашлыком.

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