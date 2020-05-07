В ДНР двое детей и трое взрослых ранены в результате обстрела ВСУ

7 Май 2020 2020-05-07T15:55:15+03:00

В тоже время в ЛНР был обстрелян гражданский автомобиль. Ранения получили три человека. Фото: Штаб ООС

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Сегодня в 11.30 украинские силовики открыли огонь по селу Саханка, что на юге ДНР. В результате обстрела пострадали пять человек, двое из них подростки. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Все пострадавшие были доставлены в Новоазовскую центральную районную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, часть раненных отправлена в Республиканскую травматологическую больницу Донецке. Более подробная информация уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее по оперативной информации стало известно, что Саханку киевские силовики обстреливали со стороны населенного пункта Широкино. ВСУ выпустили два боеприпаса из противотанкового гранатомета.

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ИСТОЧНИК KP.RU