Бабушка раненой девочки из Александровки: «Взрывной волной детей отбросило в другой угол комнаты»

Вчера вечером новостные сводки Республики сообщали об очередном преступлении украинских военных. Около 18 часов вечера под артиллерийским ударом со стороны киевских карателей оказалась Александровка на окраине Донецка. В результате обстрела ранения разных степеней тяжести получили 4 человека. Среди пострадавших три маленькие девочки 7 и 10 лет:

девочка – 2013 года рождения, предварительный диагноз осколочное ранение спины

девочка – 2010 года рождения, предварительный диагноз осколочное ранение в голову

девочка – 2013 года рождения, предварительный диагноз осколочное ранение ноги.

Среди пострадавших три маленькие девочки 7 и 10 летФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Двое детей были госпитализированы в Республиканский травматологический центр, третий ребенок - в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение им Калинина. Сегодня мы наведались к ним в больницу.

Все необходимое лечение дети получают, их состояние удовлетворительное.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— Мы вчера гуляли, был гром, мы испугались, забежали в дом, сели возле окна и в этот момент по нашему дому выстрелили и нас откинуло. Я сказала своим подружкам «бежать»... они побежали и я за ними. Это произошло в зале дома моей бабушки, — говорит пострадавшая девочка София.

— Дети играли в доме, на полу, хорошо, что снаряд не целиком влетел в окно, хотя детей и так отбросило взрывной волной в другой угол комнаты. Что теперь делать?! Сидеть дежурить? Так пусть нас уже предупреждают об обстрелах, мы уже будем хотя бы знать – когда прятаться! Это просто ужас! Что это за война такая, когда в мирных людей просто так берут и стреляют? Обстрелы каждый день: вечером, утром, днем... Бьют со стороны Марьинки, — говорит бабушка пострадавшей девочки Валентина.

Около 18 часов вечера под артиллерийским ударом со стороны киевских карателей оказалась Александровка на окраине ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Заведующий хирургическим отделением Республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко отметил, что в настоящее время все необходимое лечение дети получают, их состояние удовлетворительное.

Около 18 часов вечера под артиллерийским ударом со стороны киевских карателей оказалась Александровка на окраине ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В этот раз от обстрела пострадали и несколько домов. Для фиксации разрушений на место прибыли представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Их сотрудники пообщались с местными жителями и призвали наблюдателей международных миссий посетить место обстрела и зафиксировать повреждения.

Для фиксации разрушений на место прибыли представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огняФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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