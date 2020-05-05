Бабушка раненой девочки из Александровки: «Взрывной волной детей отбросило в другой угол комнаты»
Вчера вечером новостные сводки Республики сообщали об очередном преступлении украинских военных. Около 18 часов вечера под артиллерийским ударом со стороны киевских карателей оказалась Александровка на окраине Донецка. В результате обстрела ранения разных степеней тяжести получили 4 человека. Среди пострадавших три маленькие девочки 7 и 10 лет:
девочка – 2013 года рождения, предварительный диагноз осколочное ранение спины
девочка – 2010 года рождения, предварительный диагноз осколочное ранение в голову
девочка – 2013 года рождения, предварительный диагноз осколочное ранение ноги.
Среди пострадавших три маленькие девочки 7 и 10 летФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Двое детей были госпитализированы в Республиканский травматологический центр, третий ребенок - в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение им Калинина. Сегодня мы наведались к ним в больницу.
Все необходимое лечение дети получают, их состояние удовлетворительное.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
— Мы вчера гуляли, был гром, мы испугались, забежали в дом, сели возле окна и в этот момент по нашему дому выстрелили и нас откинуло. Я сказала своим подружкам «бежать»... они побежали и я за ними. Это произошло в зале дома моей бабушки, — говорит пострадавшая девочка София.
— Дети играли в доме, на полу, хорошо, что снаряд не целиком влетел в окно, хотя детей и так отбросило взрывной волной в другой угол комнаты. Что теперь делать?! Сидеть дежурить? Так пусть нас уже предупреждают об обстрелах, мы уже будем хотя бы знать – когда прятаться! Это просто ужас! Что это за война такая, когда в мирных людей просто так берут и стреляют? Обстрелы каждый день: вечером, утром, днем... Бьют со стороны Марьинки, — говорит бабушка пострадавшей девочки Валентина.
Около 18 часов вечера под артиллерийским ударом со стороны киевских карателей оказалась Александровка на окраине ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Заведующий хирургическим отделением Республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко отметил, что в настоящее время все необходимое лечение дети получают, их состояние удовлетворительное.
Около 18 часов вечера под артиллерийским ударом со стороны киевских карателей оказалась Александровка на окраине ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В этот раз от обстрела пострадали и несколько домов. Для фиксации разрушений на место прибыли представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Их сотрудники пообщались с местными жителями и призвали наблюдателей международных миссий посетить место обстрела и зафиксировать повреждения.
Для фиксации разрушений на место прибыли представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огняФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Читайте также
В Донецке компания «Атлант-Донбасс» подарила Дому Ребенка новую бытовую технику
Она предназначена для новой группы ребятишек ко Дню защиты детей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»