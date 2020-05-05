Жизни троих раненных в Донецке девочек ничего не угрожает
4 мая вечером украинские боевики открыли огонь по поселку Александровка на западе Донецка. Снаряд, выпущенный из бронированной машины пехоты, влетел в один из домов на улице Горького. В результате его разрыва пострадали трое детей: 6-летние Меланья, Анастасия и 9-летняя Анастасия.
- Состояние всех троих удовлетворительное. Ранения непроникающие без повреждения жизненно важных органов, - сообщил «КП» директор Республиканского травматологического центра Александр Кравченко.
Врачи приняли решение немногочисленные 2-миллиметровые осколки не удалять, они инкапсулируются и мешать не будут. Сейчас детям перевязывают раны.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что украинские боевики открывали огонь по жилым кварталам из коровника на окраине Марьинки. За 15 минут выстрелили 30 раз.
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