2020-05-05T12:00:45+03:00
Политика

Жизни троих раненных в Донецке девочек ничего не угрожает

Детей из прифронтовой Александровки госпитализировали в Республиканскую травматологию
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские вояки стреляли из Марьинки. Фото: mil.gov.uaУкраинские вояки стреляли из Марьинки. Фото: mil.gov.ua
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4 мая вечером украинские боевики открыли огонь по поселку Александровка на западе Донецка. Снаряд, выпущенный из бронированной машины пехоты, влетел в один из домов на улице Горького. В результате его разрыва пострадали трое детей: 6-летние Меланья, Анастасия и 9-летняя Анастасия.

- Состояние всех троих удовлетворительное. Ранения непроникающие без повреждения жизненно важных органов, - сообщил «КП» директор Республиканского травматологического центра Александр Кравченко.

Врачи приняли решение немногочисленные 2-миллиметровые осколки не удалять, они инкапсулируются и мешать не будут. Сейчас детям перевязывают раны.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что украинские боевики открывали огонь по жилым кварталам из коровника на окраине Марьинки. За 15 минут выстрелили 30 раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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