В ДНР депутаты ввели уголовную и административную ответственность за распространение фейков о коронавирусе

4 Май 2020 2020-05-04T18:05:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Соответствующие документы приняты единогласно

Парламентарии ДНР сегодня приняли два закона, которые устанавливают ответственность за распространение не соответствующей действительности информации о COVID-19. «За» проголосовали все 93 присутствовавших на заседании депутата.

- В зависимости от степени тяжести определяется либо административная ответственность, либо уголовная, - пояснил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Согласно первому документу - «О внесении изменений в Закон ДНР “Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», виновному в распространении фейков, если это должностное лицо, грозит штраф от 100 рублей до 50 тысяч рублей, а если это предприниматель - от 1 тысячи до 100 тысяч рублей.

Согласно второму документу - «О внесении изменений в Уголовный кодекс ДНР и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса ДНР», штрафы за ложные сведения о COVID-19 составят от 300 тысяч до 2 миллионов рублей, суд также вправе назначить исправительные работы сроком до двух лет, принудительные работы сроком до пяти лет либо установить наказание в виде лишение свободы на тот же срок.

Документы направили на подпись Главе ДНР Денису Пушилину. Они вступят в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Майские выходные в Донецке: Как съездить на дачу или в парк и не заразиться коронавирусом

В Минздраве «Комсомолке» рассказали пошаговую инструкцию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU