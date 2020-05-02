Майские выходные в Донецке: Как съездить на дачу или в парк и не заразиться коронавирусом

Минздрав Донецкой Народной Республики призвал оставаться дома на время режима повышенной готовности, а для общения использовать дистанционные средства связи. Вместе с тем, никто не запрещает дышать весенним воздухом, в котором уже содержатся витамины. В Республиканском центре здоровья (Донецк) «Комсомолке» рассказали, как безопасно съездить на дачу или в парк, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.

ВИРУС БОИТСЯ УЛЬТРАФИОЛЕТА

- Если дача недалеко, то лучше всего до нее добраться на велосипеде, - говорит начальник Республиканского центра здоровья Татьяна Ежикова. - Если едите не на личном транспорте, а автобусом, то обязательно в маске, соблюдая социальную дистанцию.

Татьяна Ежикова сообщила, как обезопасить себя от заражения во время поездок на дачу или отдыха в паркахФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Когда выйдете на остановке, одноразовую медицинскую маску снимите за резинки, сложите в полиэтиленовый пакет и выбросьте в мусорный бак с крышкой. Если он не накрывается, завяжите в пакет, чтобы не растащили животные. Затем вымойте руки с мылом проточной водой. Если такой возможности нет, обработайте антисептиком, который всегда должен быть с собой.

- На даче нельзя собираться компаниями и ходить в гости к соседям, - продолжает Татьяна Ежикова. - В идеале майские праздники провести с теми, с кем были в будние дни.

На дачном участке подстерегает уже другая опасность. В этом году клещи проснулись еще в марте. В Республике только официально зарегистрировано 74 случая их нападения на людей. Надо одеваться так, чтобы было меньше открытых участков тела. Лучше предупредить клещевой боррелиоз, чем потом бороться с ним.

- Поработав на приусадебном участке, примите душ, вымойте голову и оденьте чистую одежду, - говорит начальник Республиканского центра здоровья. - Когда вернетесь домой, верхнюю одежду повесьте просушиться на балконе или во дворе. Вирус боится света! Обязательно вымойте руки и умойтесь с мылом. Потом желательно выпить горячего чая (COVID-19 погибает при температуре 60 градусов и выше).

В ПАРКЕ ЩЕРБАКОВА ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Детей до 14 лет ни в коем случае не отпускайте в парк самих. Кстати, это сейчас в Республике запрещено из-за ситуации с коронавирусом. Ребятишки любят трогать руками неизвестные предметы и даже тянуть их в рот. А COVID-19 если на бумаге держится несколько часов, то на пластике и металле - три дня.

Дончане семьями прогуливаются по тропе здоровья в парке ЩербаковаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Что касается отдыха в парке, на природе, то никто не запрещал отдыхать на свежем воздухе. Это очень полезно. Главное – не собираться в компании, - говорит Татьяна Ежикова.

Если собрались погулять, к примеру, пять часов, то захватите с собой по три маски (если медицинские). Святое правило: одноразовые маски надо менять каждые два часа. В противном случае они, впитав в себя коронавирусную инфекцию, могут сами стать источником заражения.

Руководитель Республиканского центра здоровья рассказывает, что прежде чем отправиться на прогулку нужно измерить температуру и артериальное давление. С повышенными показателями следует отказаться от активного отдыха. В парк имени Щербакова можно надеть спортивный костюм и всей семьей пройти по тропе «2000 шагов к своему здоровью». От лодочной станции можно сделать пять кругов по нарисованным на асфальте белым следам.

Как съездить на дачу или в парк и не заразиться коронавирусомФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Солнце и свежий воздух способствуют выработке в организме витамина Д, что необходимо для укрепления костей и интеллекта, а еще для здорового сна. Он очень важен в поддержании сильного иммунитета – щита от инфекций! - акцентировала внимание Татьяна Ежикова.

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