2020-04-28T13:20:40+03:00
Политика

Подача документов на паспорт РФ: В ДНР ответили на вопросы граждан

Сотрудники МВД ДНР рассказали, как проходит подача документов на паспорт РФ в условиях режима повышенной готовности [видео]
Никита МАКАРЕНКОВЕкатерина Сорока
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Госпошлину для получения паспорта РФ отменили, но обязательные платежи все же остались. О них рассказали в пресс-службе МВД ДНРГоспошлину для получения паспорта РФ отменили, но обязательные платежи все же остались. О них рассказали в пресс-службе МВД ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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24 апреля жителей Республик Донбасса освободили от уплаты пошлины за приобретение российского гражданства - она составляла 3 500 рублей.

Сотрудники Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики ответили на самые популярные вопросы граждан по поводу подачи документов на оформление российских паспортов.

— Граждане Донецкой Народной Республики, обратившиеся в Миграционную службу за приобретением гражданства Российской Федерации, освобождаются от уплаты государственной пошлины в размере трех с половиной тысяч рублей, — рассказала старший инспектор по особым поручениям миграционной службы Алла Уварова.

При этом обязательным платежом остаются 300 рублей за оформление внутреннего паспорта, а также, по желанию, за выдачу заграничного паспорта: 2000 рублей (для граждан в возрасте от 14 до 18 лет) и 1000 рублей (для граждан в возрасте до 14 лет).

- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции во всех территориальных подразделениях миграционной службы осуществляется прием документов по электронным талонам либо в порядке централизованной подачи документов.

Подача документов на получение гражданства Российской Федерации в порядке живой очереди без предварительной записи возможна в пунктах приема граждан в отделениях «Почты Донбасса» по адресам:

Донецк, улица Артема, 72 (Главпочтамт)

Макеевка, площадь Советская, 3

Горловка, улица Ленина, 8

Также руководство Министерства внутренних дел Республики планируют открытие дополнительных окон приема документов для получения гражданства Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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