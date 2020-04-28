Подача документов на паспорт РФ: В ДНР ответили на вопросы граждан
24 апреля жителей Республик Донбасса освободили от уплаты пошлины за приобретение российского гражданства - она составляла 3 500 рублей.
Сотрудники Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики ответили на самые популярные вопросы граждан по поводу подачи документов на оформление российских паспортов.
— Граждане Донецкой Народной Республики, обратившиеся в Миграционную службу за приобретением гражданства Российской Федерации, освобождаются от уплаты государственной пошлины в размере трех с половиной тысяч рублей, — рассказала старший инспектор по особым поручениям миграционной службы Алла Уварова.
При этом обязательным платежом остаются 300 рублей за оформление внутреннего паспорта, а также, по желанию, за выдачу заграничного паспорта: 2000 рублей (для граждан в возрасте от 14 до 18 лет) и 1000 рублей (для граждан в возрасте до 14 лет).
- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции во всех территориальных подразделениях миграционной службы осуществляется прием документов по электронным талонам либо в порядке централизованной подачи документов.
Подача документов на получение гражданства Российской Федерации в порядке живой очереди без предварительной записи возможна в пунктах приема граждан в отделениях «Почты Донбасса» по адресам:
— Донецк, улица Артема, 72 (Главпочтамт)
— Макеевка, площадь Советская, 3
— Горловка, улица Ленина, 8
Также руководство Министерства внутренних дел Республики планируют открытие дополнительных окон приема документов для получения гражданства Российской Федерации.
Читайте также
В ЛНР рассказали, как жители подают документы на оформление российских паспортов после отмены пошлины
Для жителей Республик Донбасса отменена государственная пошлина при получении паспорта РФ, составлявшая 3500 рублей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Российские паспорта для жителей Донбасса»