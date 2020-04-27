2020-04-27T20:37:42+03:00
Политика

Закон об отмене госпошлины за получение гражданства РФ вступил в силу

Для жителей Республики отменена государственная пошлина при получении паспорта РФ, составлявшая 3500 рублей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Теперь Россия стала еще ближе.Теперь Россия стала еще ближе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отделения миграционной службы (ОМС) МВД ЛНР принимают заявления от жителей Республики о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без оплаты государственной пошлины.

Напомним, 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

- Данный федеральный закон вступил в силу с 24 апреля 2020 года, то есть со дня его официального опубликования на интернет-портале правовой информации Российской Федерации. С 24 апреля текущего года подразделения миграционной службы МВД ЛНР осуществляют прием заявлений от жителей республики без оплаты государственной пошлины за прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, которая ранее составляла 3500 рублей, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Теперь оплачивать нужно только государственную пошлину за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации, которая составляет 300 рублей.

А в случае оформления паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, оплачивается государственная пошлина в размере 2000 рублей, для несовершеннолетних лиц в возрасте до 14 лет размер данной государственной пошлины составляет 1000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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