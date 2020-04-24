«Мы стали еще на шаг ближе к России!» Реакция дончан на отмену пошлины за вступление в гражданство РФ

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей ДНР и ЛНР от уплаты пошлины за приём в гражданство Российской Федерации.

Перед этим, 17 апреля, депутаты Госдумы РФ заявили в пояснительной записке к поданному законопроекту: «На сегодняшний день Российская Федерация является единственной страной, защищающей права и свободы жителей Донбасса. Поскольку защита и поддержка русскоязычного населения по всему миру всегда была и остаётся одним из главных приоритетов внешней политики РФ, введение льготных условий приёма в российское гражданство для граждан Донецкой и Луганской народных республик станет продолжением этой стратегии».

Дончане этого события очень ждали и встретили с ликованием. Кстати, ровно год назад Владимир Путин издал исторический указ о получении гражданства РФ жителями Республик. На сегодняшний день в ДНР российские паспорта получили почти 100 тысяч человек.

- Это не просто жест доброй воли и поддержка Республик, это еще одно подтверждение, что народ Донбасса - это русские люди, россияне. Просто пришло время всем РУССКИМ вернуться на Родину и получить подтверждающий документ - паспорт РФ. Благодарю депутатов Госдумы РФ и Президента России за поддержку жителей Донбасса! - прокомментировала событие депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Можно представить какой ажиотаж за этим последует! Напомним, госпошлина за получение паспорта РФ составляла 3500 рублей.

- Для моей семьи это были огромные деньги. Пришлось бы выложить кругленькую сумму за паспорта для всех четырех членов семьи, при том, что работает пока только один муж. И такая ситуация из-за войны у многих дончан. А теперь – дорога открыта. Обязательно будем получать. Очень рада этому своевременному решению, - сказала дончанка Елена.

При этом очереди желающих получить российское гражданство в республиках были немаленькие даже с прежней госпошлиной.

- Ну, что сказать? Мы стали еще на шаг ближе к России! Для многих эта пошлина была препятствием. Я свой паспорт получил еще зимой, но рад за тех, кто сможет это сделать без ощутимых затрат для семейного бюджета, - признает житель Макеевки Сергей.

В связи с ситуацией, связанной с профилактикой заражения коронавирусной инфекцией, временно приостановлены поездки в РФ за получением паспортов. Но это не влияет на их подачу. Документы на получение гражданства РФ в ДНР все так же принимаются в штатном режиме. А поездки возобновятся, как только ситуация станет безопасной.

Теперь за вступления в гражданство необходимо оплатить только 300 рублей за бланк паспорта РФ. При этом размер пошлины за выдачу загранпаспорта остался неизменен: взрослые и дети старше 14 лет – 2 000 рублей, дети до 14 лет – 1 000 рублей.

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