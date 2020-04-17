2020-04-17T13:28:29+03:00
Политика

Госдума РФ приняла закон, освобождающий жителей ДНР и ЛНР от уплаты пошлины за прием в гражданство России

Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы РФ
Екатерина Сорока
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Тем временем, власти ДНР будут помогать в оформлении паспорта освобожденным из украинского плена. Фото: Миграционная службаТем временем, власти ДНР будут помогать в оформлении паспорта освобожденным из украинского плена. Фото: Миграционная служба
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17 апреля Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, освобождающий жителей ДНР и ЛНР от уплаты пошлины за прием в гражданство РФ. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы РФ.

- В первом чтении и в целом сегодня принят закон, который освободит от уплаты пошлины при получении российского гражданства жителей Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «На сегодняшний день Российская Федерация является единственной страной, защищающей права и свободы жителей Донбасса. Поскольку защита и поддержка русскоязычного населения по всему миру всегда была и остаётся одним из главных приоритетов внешней политики РФ, введение льготных условий приёма в российское гражданство для граждан Донецкой и Луганской народных республик станет продолжением этой стратегии».

Закон был принят в первом чтении и отправлен на рассмотрение в Совет Федерации.

Напомним, что государственная пошлина для оформления паспорта РФ составляет 3 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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