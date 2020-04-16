2020-04-16T19:28:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: В Минздраве сообщили о новых случаях заражения Covid-19

За все все время коронавирус в ДНР выявили у 32 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Covid-19 выявлен еще у шести жителей РеспубликиCovid-19 выявлен еще у шести жителей РеспубликиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ДНР выявили еще у шести жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

- В связи с тем, что среди инфицированных есть такие, кто посещал Центральную городскую клиническую больницу № 16 Донецка, во втором хирургическом отделении проводятся карантинно-профилактические мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, - сказали в Минздраве ДНР.

В учреждении здравоохранения рассказали, что больница работает только на прием ургентных больных.

Все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения, - отметили в министерстве.

По состоянию на пять часов вечера 16 апреля, в Республике зафиксировано 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели и были выписаны из больницы. Лечения продолжают 30 жителей ДНР.

По данным на 10.00, под наблюдением медиков в условиях стационара находится 239 человек. Еще 8 657 человек – на самоизоляции на дому

Тем временем, Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении врача одной из больниц Республики. Доктора подозревают в массовом заражении людей коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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