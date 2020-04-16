В ДНР врача подозревают в массовом заражении людей коронавирусом

В ДНР по результатам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства возбуждено уголовное дело в отношении врача одной из больниц Республики. Проверку проводили в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой коронавирусной инфекции.

- Выводы, сделанные по результатам проверки дали основания для возбуждения дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 275 Уголовного кодекса ДНР, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. - Дело расследуется по факту нарушения врачом санитарно-эпидемиологических правил, что по неосторожности повлекло массовое заболевание людей.

Сейчас проводятся следственные мероприятия.

28 марта 2020 года Народный Совет ужесточил санкции по этой статье .

Согласно Закону, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. Либо лишением свободы от года до трех лет.

Если же в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил погибли люди – санкция по статье предусмотрена в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее в Министерстве здравоохранения Республики сообщали, что двое медиков проходят лечение от коронавируса.

В связи с этим в Макеевке и Донецке были закрыты на карантин отделения двух больниц.

Первый случай заболевания среди медиков выявили у врача Рудничной больницы Макеевки. Отделение, в котором она работала, закрыли на карантин. Такие же меры ввели и в отделении 16-ой больницы Донецка, в котором работает ее муж.

- Поскольку это муж и жена – контакт что ни на есть близкий, очень трудно себе представить, что у мужа тест окажется отрицательным, – сказала Министр здравоохранения Ольга Долгошапко на брифинге ещё 13 апреля.

Оба медика госпитализированы в стационар. Врач из Рудничной больницы находится в палате интенсивной терапии с тяжёлым течением заболевания. По последней информации - она идёт на поправку.

Министр рассказала, что все пациенты и медицинский персонал, который сейчас находится на строгом карантине в Рудничной и 16–й больницах с пониманием отнеслись к этой ситуации.

– Люди готовы находиться в изоляции 14 дней. Снабжение всем не прекращается. Питанием обеспечены все. Родственники передачи могут приносить. Вокруг этих отделений дежурит полиция, чтобы не было никаких провокаций. Такие противоэпидемиологические меры приняты во всем мире. Очаг проще локализовать и не допустить его распространения. Меры предосторожности еще никому не навредили.

Тем временем, сегодня, 16 апреля, в Минздраве ДНР заявили о шести новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время в Республике зафиксировано 32 случая заболевания Covid-19. Среди среди инфицированных есть такие, кто посещал Центральную городскую клиническую больницу № 16 Донецка. Двое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы, еще 30 жителей продолжают лечение.

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