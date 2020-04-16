2020-04-16T16:20:44+03:00
Общество

Как дончанам пережить удаленку?

Наш эксперт - психолог дал дельные советы
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Работа в дистанционном режиме поможет не дать эпидемии распространитьсяРабота в дистанционном режиме поможет не дать эпидемии распространитьсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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14 апреля Глава ДНР подписал указ о работе в дистанционном режиме. Документ ждали давно, ведь число заболевших коронавирусной инфекцией растет. Как не опустить руки во время вынужденного пребывания дома посоветовал донецкий психолог, психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко.

Разделите работу и отдых

- Многие на удаленке продолжат работать через интернет. И тут важно разделить в доме рабочую зону и зону отдыха, - говорит Смирненко. – Иначе будете чувствовать дискомфорт, раздражительность из-за недостатка отдыха и растущей функциональной перегрузки. Мы переключаемся с одного режима на другой на пути на работу и возвращаясь домой, хоть и не думаем об этом. Очень важно сохранить эту возможность. А если еще и шеф начнет ругать по скайпу, то ваш любимый уголок на диване с ноутбуком на коленях станет просто ненавистен.

- Многие уже пару недель как работают на дому. Сначала радовались, а теперь скучают за офисом.

- Тут важно поставить цель нахождения на домашнем режиме. Подумать, как можно улучшить версию самого себя. Что – то интересное почитать, изучить, писать дневник в конце концов. Но ключевой момент – не переборщить и не уйти дальней дорогой самоизоляции в тупик.

- Из – за коронавируса нас ждут еще более тяжелые времена?

- Мое мнение – да. Как психолог скажу, что ожидаем рост суицидов и депрессивных состояний. В это время легко потерять работу, а найти практически невозможно. Преступность, думаю, тоже вырастет. Коллеги отмечают, что по городу уже полно зашифрованных объявлений о продаже наркотиков.

Дорогой и сомнительный корень

- Помимо того, что думать о совести и безопасности, как еще поддержать себя?

- Я рекомендую принимать витамин Д3 и витамин С. Именно не поливитамины, а в отдельных версиях. Сейчас цена на эффективные поливитамины взлетела до небес, а те, которые доступны, не дают результата. И я бы не тратил кучу денег на имбирь. Его эффективность преувеличена. Этот корень – часть народной медицины и профилактическое средство. Это не панацея. А при неумеренном потреблении можно легко посадить поджелудочную. До революции дворяне имбирным пивом запивали водку. И никакого чуда не происходило. Не предотвратил он и массовые смерти от «испанского гриппа» в начале ХХ века., как, впрочем, и чеснок и лимон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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