В Республике двое медиков проходят лечение от коронавируса

В Донецкой Народной Республике по последней информации актуальной на вечер 15 апреля зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом за все время. Двое заболевших – мама с ребенком – с выздоровлением уже выписаны из больницы. Остальные 24 человека проходят лечение. Среди заболевших есть и медики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

– Среди медицинских работников два заболевших. Из них – одна пациентка с тяжелым течением, которая идет на поправку, – заявила Министр на брифинге.

Также в ведомстве опровергли многочисленные слухи и фейки, распространяемые в социальных сетях о якобы большом количестве тяжелобольных с коронавирусом и умерших от него. Летальных исходов – не зафиксировано.

Началось всё с тиражируемых публикаций в социальных сетях о том, что заболевшая коронавирусом врач из Макеевки – умерла от инфекции. А в связи с этим, мол, закрыли больницу, где она работала и больницу, где работает ее муж. Этот фейк в минздраве опровергли еще 13 апреля.

– Что касается 16–й больницы города Донецка. Там в одном из отделений работает муж женщины, которая лежит в палате интенсивной терапии с тяжелой коронавирусной инфекцией. Поскольку это муж и жена – контакт что ни на есть близкий, очень трудно себе представить, что у мужа тест окажется отрицательным, – сказала Министр здравоохранения Ольга Долгошапко. – Такой вариант возможен, если у него очень сильная иммунная система. Но судя по тому, что у этого мужчины кашель и он находится на больничном листе, скорее всего, с вероятностью 99 целых 9 десятых процентов – тест будет положительным. Тогда карантин будет продлен, так как по имеющимся у нас данным – он общался с коллективом и проводил операции.

Врач из 16 больницы госпитализирован на стационар. В ведомстве сообщают, что его состояние на данный момент удовлетворительное. Но это не отменяет необходимых мер безопасности – отделение закрыто на карантин.

– Точно также на карантин закрыто и отделение в Рудничной больнице, где работает доктор, которая сейчас лежит в палате интенсивной терапии. Ее состояние постепенно улучшается. Мне известно, что распространяется слух о том, что она умерла. Значит – она будет жить долго и счастливо. Что касается карантинных мероприятий по отношению к каким–либо учреждениям здравоохранения. Существует такое понятие, как противоэпидемиологические мероприятия, цель которых предотвратить распространение любой инфекции для безопасности граждан. Одно из таких мероприятие – карантин. Он устанавливается тогда, когда выявляется очаг.

Такой карантин в Республике был в детской больнице Енакиево. Были опасения, что у мамы с ребенком, которые вернулись из Украины и пришли в больницу без средств защиты, могут выявить коронавирус. Больницу закрыли со всеми пациентами и всем персоналом, которые там были ровно 14 дней. После того, как у мамы и ребенка дважды подтвердился отрицательный результат, все пациенты были выписаны, а карантин в больнице завершили.

– Все мы смотрим новости, а значит – выдели историю из Москвы о больном коронавирусом молодом человеке, который знал, что болеет, но все равно пришел в поликлинику делать рентген. Потом он объявил всем, что он болен. Помните реакцию? Тут же была оцеплена вся больница, все люди, которые там находились, даже те, которые пришли забрать результаты анализов, оказались на 14 дневном карантине, вместе со всем медперсоналом. Такие же мери применяем и мы, если есть какие–то опасения в том, что кто–то может быть источником инфекции.

Министр рассказала, что все пациенты и медицинский персонал, который сейчас находится на строгом карантине в Рудничной и 16–й больницах с пониманием отнеслись к этой ситуации.

– Люди готовы находиться в изоляции 14 дней. Снабжение всем не прекращается. Питанием обеспечены все. И родственники передачи могут приносить. Вокруг этих отделений дежурит полиция, чтобы не было никаких провокаций. Такие противоэпидемиологические меры приняты во всем мире. Очаг проще локализовать и не допустить его распространения. Меры предосторожности еще никому не навредили.

Также на карантине продолжают находиться сотрудники мужчины, который после приезда из Украины не самоизолировался, а продолжал три дня ходить на работу с высокой температурой. Позже у него подтвердили диагноз – коронавирус. Всех его коллег поместили на 14–дневный карантин.

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