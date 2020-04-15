Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 апреля 2020 года: что известно на данный момент

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике выявлено еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- Четверо заболевших из числа контактов с пациентами, инфицированными ранее, - говорится в сообщении. - Все четверо являются носителями вируса без проявления симптомов.

В Минздраве Республики рассказали, что за все время в ДНР зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом.

- Двое пациентов выписаны из медучреждения после полного выздоровления. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, на территории Донецкой Народной Республики нет, - отметили в здравоохранительном ведомстве.

В министерстве опровергли распространяемые в социальных сетях слухи о ситуации с коронавирусом. Отметив, что в Республике нет летальных случаев от Cоvid-19.

- На сегодня среди медработников всего 2 заболевших, из них 1 пациентка с тяжелым течением, которая идет на поправку, - говорят в ведомстве. - Вся правдивая информация – на официальном сайте Министерства здравоохранения ДНР.

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