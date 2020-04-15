Коронавирус в ЛНР, последние новости на 15 апреля 2020 года: что известно на данный момент

На сегодняшний день в Луганской Народной Республике зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекций. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Под наблюдением медиков на стационарном режиме находится около 100 человек.

- Сегодня обследуем контактных, не исключено, что в последующие дни уже будут подтверждены и среди контактных случаи. Состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести, - сказала министр в ходе рабочей встречи с Главой Республики Леонидом Пасечником.

Наталия Пащенко отметила, что противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения Covid-19 будут эффективными только при своевременной локализации очагов заболевания.

- Ежедневные будни показали, что только при своевременной локализации очага, только при предотвращении распространения среди контактных с заболевшим лиц, у нас, действительно, проходят эффективные противоэпидемические мероприятия и дают свой эффект, сказала она.

Глава Минздрава заявила, что вслед за Красным Лучом и Антрацитом, движение ограничено и в Первомайске. Решение о введение противоэпидемических мер в городе приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР.

- Ввести на территории города Первомайска Луганской Народной Республики строгий режим самоизоляции граждан с обязательным соблюдением требований по использованию средств защиты органов дыхания, - говорится в заявлении комиссии. - Ввела запрет на передвижение всех видов общественного транспорта - городского, пригородного, междугороднего, международного, за исключением специализированного, аварийного и транспорта по доставке пищевых продуктов.

Ограничение передвижения вступили в 18.00 15 апреля и будут действовать до особого распоряжения.

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