Гагарин – из простыней, Венера – из туалетной бумаги: Как дончане участвуют в проекте Изоизоляция

Меня всегда восхищала способность некоторых людей найти пользу даже там, где ее по определению быть не может. Взять хотя бы эту самоизоляцию, когда люди закрылись в своих капсулах, словно воплотился самый жуткий сценарий Оруэлла. Кто-то стонет, кто-то транслирует панику и фейки, кто-то кроит скафандры. Казалось бы, ну что тут может быть хорошего? Но появляется гениальная голова, создающая проект Изоизоляция и увлекает в него сотни тысяч людей. Идея проста – взять любую картину, годятся даже плакаты и попытаться максимально близко повторить изображение из подручных средств и персонажей. Так сказать, реплика! Условие одно – ваша копия должна быть создана в условиях именно изоляции, фото из круизов и музеев не катят, будьте добреньки в условиях вашей квартиры или дома повторить шедевр. А также – никакого фотошопа!

Ван Гогу и не снилось. Фото: Виктории Грековой

Сказать, что эта идея пришлась как нельзя вовремя, ничего не сказать. Группа «Изоизоляция» в сети быстро набрала популярность, новые произведения искусства появляются в ней ежедневно десятками, если не сотнями. Тут тебе и Ренуар с помощью дуршлага, и Айвазовский с морем из простыней, и «Купание красного коня» в душевой кабинке. Чувство юмора, фантазия, здоровый стеб над всей этой ситуацией дарят участникам и зрителям столько эмоций, что это можно запатентовать, как средство борьбы с вирусом. А главное – никаких соревнований: выкладывай свое произведение искусства и получай лайки и комментарии.

Где-то воссоздается потрясающее сходство, где-то авторы намерено используют гротеск и сарказм, например, запомнилось Рождение Венеры в маске и с пакетами гречки вместо грудей, под ее ногами лежали белоснежные рулоны туалетной бумаги, призванные заменить морскую пену.

Уж что что, а посмеяться над самой печальной ситуацией, даже порой сквозь слезы, дончане умеют, как никто. Шесть лет жить в условиях недовойны, когда весь мир устал от наших «страдашек» и давно не замечает, да еще и при этом не рехнуться – это уметь надо! Поэтому неудивительно, что дончане успешно приняли участие в проекте «Изоизоляция».

«Комсомолка» разыскала новых Микеланджело и Да Винчи и пообщалась с ними.

Поход к стоматологу стал шедевром

Дончане врач-травматолог Вадим Журавлев и фотограф Наталья Чумакова воссоздали копию картины Вадима Худобко «Роман с дантистом», которую он написал в 2001 году. Да так постарались, что копия получилась едва ли не лучше оригинала.

- Я пришла на плановый прием к стоматологу. Шел рабочий процесс, - поделилась с «Комсомолкой» фотограф Наталья Чумакова. - Вдруг в кабинет врывается донецкий врач-травматолог Вадим Журавлев с желанием немедленно воспроизвести задумку картины, которую он увидел на странице у моего стоматолога Елена Бондаревой. Вадим, правда, пытался уговорить Елену на фотосессию, но она предложила использовать в качестве модели-стоматолога меня. Я сопротивлялась, как могла. Я же просто пациент, просто пришла лечить зуб, а тут такое... Но трудно отказать человеку в белом халате с энтузиазмом Вадима. Роли распределились так: Елена - фотограф, я - коварный стоматолог, Вадим - ничего не подозревающий пациент. Снимали на телефон, было всего четыре дубля. Для большего соответствия с оригиналом, для увеличения груди использовался пластиковый стаканчик. В общем, иногда поход к стоматологу — это не только полезно, но и весело. Кстати, условия изоляции мы не нарушили – под кабинет оборудована квартира на первом этаже.

Картина Вадима Худобко «Роман с дантистом» написана в 2001 году.

Новая картина создана дончанами Вадимом Журавлевым, Натальей Чумаковой и Еленой Бондаревой. Фото: Елены Бондаревой

Картина и правда заставляет улыбнуться, так точно воспроизведены «стоматологические» эмоции нашими героями.

Дети – лучший атрибут и всегда под рукой

Когда у тебя трое детей и все на дистанционке, то чувство юмора – это единственное, что помогает не потерять рассудок. Так решила поэт и психолог Виктория Грекова, которая живет в Макеевке.

На тему дня. Фото: Виктории Грековой

- У меня трое детей: старший Ярослав – ученик пятого класса, средняя – дочь Веда пяти лет, младшему Ивану всего 1,5 года. Мои дети - это мои крылья. Да, мы закрыты в карантине, но творить вместе - это так здорово! О тяготах дистанционки многие мои знакомые пишут в Фейсбук, пытаются поддержать друг друга и вот одна из подруг как-то прислала мне фото из группы «Изоизоляция». Помню, та работа как раз и была на тему дистанционки. Я посмеялась, а нахохотавшись зашла в эту группу и уже не могла оторваться, - признается Виктория. - И тут же решили с детьми поучаствовать. Кто из нас не хотел бы поиграть на сцене в театре?

Гагаринская улыбка у Ярослава. Фото: Виктории Грековой

Это было воплощение детской мечты. Вторая причина – юмор всегда спасает в любой трудной ситуации. Ни одну болезнь не победить, если ты будешь в хандре и унынии. Собственно, эта группа как раз очень хорошо сейчас поддерживает в людях силу духа. Там нет политики, негатива и пошлости – всего того, что на нас и так с избытком льется. А кроме того, еще и образовательная цель достигается – мои дети просмотрели в поисках подходящей нам картины столько шедевров, узнали о стольких художниках! Я уж не говорю про развитие смекалки, ассоциативного мышления и фантазии.

"Поэтесса" Фриц Цубер-Бюлер

Поэтесса Виктория Грекова. Фото: Виктории Грековой

Виктория с детворой успели создать четыре шедевра: копии картин Евгении Гапчинской «Я летаю», Федора Решетникова «Опять двойка», Фриц Цубер-Бюлер «Поэтесса», Ван Гог «Подсолнухи», а также портрет Юрия Гагарина кисти Павла Васильева. По ИЗО детворе теперь точно можно ставить пятерки!

"Опять двойка" Решетникова.

Битва за ноутбук на дистанционке. Фото: Виктории Грековой

15 дублей и шедевр готов

Карина Подопригора работает юристом, при этом ее на удаленку никто не отправлял. Вот и приходится выкраивать время для сына и для работы. К участию в проекте «Изоизоляция» Карину вдохновила картина Жана-Батиста Перроно «Мальчик с книгою».

- Сыну Кириллу 9 лет, он учится в 3-ем классе. Сейчас, как и все дети, на дистанционке. А меня никто на карантин не отправлял, я работаю. Сейчас очень тяжело учиться вместе с ребёнком и одновременно работать. Решила разрядить обстановку и сына приободрить. Как-то вечером я пришла с работы, загуглила портреты мальчиков, попалась мне эта картина. Подумала, что у меня есть темный стол и старый плед для фона. Предложила ребенку попробовать. Он согласился. На все про все ушло минут 20. У меня на стене висит картина, на эту картину повесили плед, я нашла свою старую куртку и белый воздушный шарф. Гелем для волос прилизала ему волосы, чтоб похоже торчали. Ребёнка хватило кадров на 15. Дальше ему надоело позировать.

Картина Жана-Батиста Перроно «Мальчик с книгою» вдохновила Карину Подопригору и ее сына Кирилла. Фото: Карины Подопригоры

Зато вот такие изоизоляционные эксперименты точно послужат сплочению семьи и еще долго будут вспоминаться со смехом. Настало время, когда мамы и папы общаются с детьми, а семьи проводят время друг с другом. И не всегда это пасторальная идиллия, а чувство юмора – это, пожалуй, единственное, что поможет не поубивать друг друга в вынужденном заточении.

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