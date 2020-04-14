Мама спецназ: Из-за карантина приходится не только сеять и пахать, но быть учителем для трех дочек

Как в селе карантин переживают

Да никак! Истину глаголю вам, в деревне карантин заметен только в госучреждениях. А что селянин? Ну, с одной стороны, правило социального пространства соблюдалось тут всегда, даже в большей мере: едет трактор по полю, а вокруг ни души на несколько километров. Пошла хозяюшка к свинкам, коровкам своим или уточкам, тоже одна. По хозяйским делам группами здесь не ходят, попусту языком не мелют. Весной главный ресурс – время. Все надо успеть: подремонтировать хозпостройки, покрасить заборы, почистить, засадить новые цветы и кустарники, вывезти мусор, вымыть дом, чтоб засиял к Пасхе и начать полевые работы. Именно весной заводят скотину, чтобы выкормить за лето. Мои друзья купили 50 кур, поставили дополнительные улья, приобрели пару поросят и с десяток гусей. Как потопаешь, так и полопаешь.

В райцентре все те же продукты. Ничего не изменилосьФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

На всю деревню одна маска – да и то у сварщика

Шутка это. В сельский совет и в магазин жители надевают медицинскую маску. А фельдшер ретиво следит за соблюдением правил и контролирует здоровье пожилых односельчан. Самоизоляция здесь вообще дело, так сказать привычное. Концерты и дискотеки отменили, но ласковое солнышко, грабли и лопата привычно заменяют фитнес. Паника? Нет, не слышали. А вы уже горошек посеяли? О, и лук посадили? Вобщем, мы тут не заморачиваемся вирусами, а, как и прежде, работаем. Но вы там, в городе, не грустите. Урожай будет. Посевная идет полным ходом. Горох, овес и ячмень уже отсеяли полностью, согласно планам, завершена подкормка минеральными удобрениями яровых культур, на очереди – озимая пшеница. Аграрии и фермеры с утра до вечера в полях, погода способствует.

Дочь моя, насмотревшись телевизор, побежала за туалетной бумагой: вот, мам, тебе большая, а мне маленькая. Думаешь, хватит? Конечно.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Спик ли я инглиш?

Говорю ли я на английском? Нет, совсем. Скажу честно, я и падежи забыла и таблицу умножения. И как-то неловко себя чувствую, когда проверяя домашнюю работу третьеклассника, достаю калькулятор. Это мне еще легко: двое из трех моих дочек, учатся в одном классе. За короткое время карантина, я выучила три стихотворения, научилась делать презентации на компьютере и определять начальную форму прилагательного. Строго-настрого наказав детям делать уроки, убегаю в поля на свою посевную. Пробегая мимо дома с граблями, я засовываю свой пыльный нос в тетради с горестным стоном: честь и хвала учителям, которые все это делали, да мы не ценили.

Ой, полным-полна моя коробочка

Делаю ли я запас продуктов? В обычное время я езжу за продуктами один раз в две недели и выезжаю с четырьмя полными телегами. Так что глядя на меня можно подумать, что я в постоянной панике и голодаю. Один раз даже охранник спросил, не собираюсь ли я в поход. На самом деле, чтобы я сделала запас для своей семьи из пяти человек, мне нужен КАМАЗ еды. Но, какой бы сбой в поставке продуктов не случился, у деревенского жителя, и у меня, в том числе, всегда есть погребок с запасом солений, мяса, сала, овощей и фруктов. Да и каждому человеку надо быть готовым к форс-мажору и хранить под лавочкой свой топор на кашу. Так что оголодаете там в своем городе – добро пожаловать к нам! Чем богаты, тем и рады. В сельском магазине ассортимент ничуть не изменился. Да и в райцентре супермаркет полон товаров. А вот в аптеке масок нет. Все брали спирт и бинты. И я взяла. Зачем, ума не приложу. Все бегут и я бегу. На себе почувствовала, как сердечко забилось и неприятный серый комок залез в душу. Поэтому сразу позвонила знакомому психологу. Искала точку опоры, ведь мне действительно есть за кого беспокоиться.

Маски делаем сами. Немного юмора не помешаетФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Психолог Натали Богма: это ваше дело, сколько нагружать в авоську, другой вопрос – ваша реакция, давайте переведем фокус на нее.

- Натали, паника действительно заразна или я, простите за тавтологию, просто паникую?

- Да, очень заразна. Расскажу вам притчу. Встретились как-то на дороге паломник и Чума.

— Куда идёшь? — спросила Чума.

— В Мекку, поклониться святым местам. А ты?

— В Багдад, забрать пять тысяч человек, — ответила Чума.

Разошлись они; а через год на той же дороге встретились снова.

— А ведь ты обманула меня, — сказал Чуме паломник. — Ты говорила, что заберёшь в Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч!

— Нет, — ответила Чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч. Остальные умерли от страха.

Чем обусловлена эта заразность? Когда-то эта реакция могла спасти. Ведь у человека в начале своего появления на земле было очень мало знаний. Вспомните, что делает человек, когда попадает в неизвестное для него место или деятельность? Начинает внимательно наблюдать за окружающими. Зачем он это делает? Что бы обезопасить себя. Это адекватная реакция на неизвестное. Но сейчас мы имеем намного больше знаний о законах жизни. И чем больше знаний, тем меньше шансов поддаться этому вирусу – панике.

Будете маски шить? – Нет. Зачем я соврала, я же буду.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

- Что делать, если общий психоз накрывает с головой?

- В тот момент, когда ловите себя на том, что вы готовы бежать куда глаза глядят - сказать себе СТОП! И спросить зачем? Человек одновременно находится, условно, в трех сферах: тело, интеллект, психика. А значит именно из этих сфер и нужно черпать ресурсы восстановления и возврата в реальность. Лучший помощник вернуть себя в норму, это наше дыхание. Техник дыхания в интернете полно, подберите себе тот вариант, что даст эффект лично вам. Еще очень важно развивать свое критическое мышление, котлеты и мухи должны быть отдельно, необходимо разделять факты, анализировать ситуацию. Живите предусмотрительно и мудро. Если не привязываться к истории с коронавирусом, то благоразумное отношение к жизни необходимо всегда. Нынешняя история закончится, будет что-то другое. А здравый смысл, умение держать баланс и не терять границы, нужен всегда.

- А вы сколько гречки закупили?

- И не думала даже! Лично я продолжаю жить в том же режиме, что и жила. Это обусловлено моей личной жизненной философией. Страх снижает иммунитет, навязчивые мысли формируют пространство, в котором возникает то, о чем думается больше всего. Я считаю и верю в это, что ни одна болезнь не проявит себя там, где нет для нее почвы для роста. Не призываю действовать по такому же принципу. Находите свой собственный способ как жить. Самое главное, что б этот способ не нарушал законы общества и мироздания. Будьте осознаны и здоровы!

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