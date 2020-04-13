2020-04-13T16:10:48+03:00
Политика

Зеленский опять не в состоянии провести процессуальную очистку пленных

Власти Украины вряд ли успеют оформить юридические вопросы до нового обмена, намеченого на эту неделю
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Большинство бывших украинских пленников так и не дождались от Киева процессуальной очисткиБольшинство бывших украинских пленников так и не дождались от Киева процессуальной очисткиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

До 19 апреля должен пройти новый обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Тем временем, отпущенные Украиной на свободу в прошлом году люди до сих пор не получили процессуальную очистку. Велика вероятность, что та же участь ждет и пленников, которых Киев намерен сейчас передать Донецку и Луганску.

ЛНР и Киев договорились провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «11 на 8». ДНР и Киев обменяют пленных по формуле «10 на 8». До Пасхи остается всего шесть дней. Еще меньше до самого обмена – ориентировочно он пройдет 17 апреля. Но власти незалежной так и не удосужились завершить юридические процедуры по тем пленным, которых передали в республики еще во время большого обмена в декабре 2019 года. А ведь без этого невозможен новый обмен. Об этом не раз заявляли представители ДНР и ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Дарья Морозова и Ольга Кобцева.

В соглашении четко прописан алгоритм обмена. Но за три месяца Киев ничего «не успел». Интереcно, а каким образом украинская сторона собирается успеть уладить юридические вопросы за оставшиеся дни? Или снова людей хотят оставить в непонятном статусе, при котором они будут ограничены в правах?

Напомним, что всем, кого обменяли, должна измениться мера пресечения на личное обязательство. Должно быть предоставлено право обратиться в суд с ходатайством о рассмотрении уголовного дела заочно. При наличии обвинительного приговора к человеку, который идет на обмен, должна быть применена процедура помилования. Она гарантирует, что после обмена бывший пленник не будет преследоваться властями Украины.

Увы, президенту Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку проще раздавать обещания, чем выполнять конкретные юридические процедуры. Складывается ощущение, что Зеленский так и не покинул сцену «Вечернего квартала». А Ермак, наоборот, перестал быть юристом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Господин Ермак забыл, что именно Украина отказалась от обмена удерживаемых лиц 29 марта

Заявления главы офиса президента Украины вызвали удивление в республиках Донбасса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Монаховском карьере в ДНР поселились две пары лебедей
Данные разведки ДНР: У позиций ВСУ под Донецком обнаружено захоронение человеческих останков
Зеленский опять не в состоянии провести процессуальную очистку пленных
Глава Минздрава ЛНР: Прогнозируем рост заболеваемости Covid-19 в Республике к концу апреля – в начале мая
В ЛНР выявили новые случаи заражения коронавирусом
Под Дебальцево нашли разлитую ртуть
В ДНР ограничили въезд и выезд из поселка Новый Свет
ВСУ выпустили по ДНР 21 боеприпас: повреждены жилые дома
Погода в Донецке на день: 13 апреля воздух прогреется максимум до 16 градусов тепла
Погода в Луганске на день: 13 апреля синоптики прогнозируют теплый весенний день
Как правильно выйти из режима самоизоляции в ДНР
Погибла молодая девушка: В ЛНР пьяный водитель не справился с управлением
ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд на комбрига ВСУ
В Макеевке пожарные ликвидировали огонь в многоэтажке
В Минздраве ДНР призвали всех соблюдать меры по недопущению распространения коронавируса
Благотворительный фонд «Время добрых» продолжает сбор на лечение 7-летней Сони Аксеновой из Моспино
В ЛНР объявлен высокий класс пожарной опасности
Зеленский наградил украинских военных за «выдающиеся достижения» в борьбе с жителями Донбасса
Как позвонить на горячую линию Минздрава ДНР
Данные разведки: ВСУ разместили 26 единиц вооружения на линии соприкосновения в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин: Республика будет с лекарствами
Вербное Воскресенье в Донецке 2020: Прихожане пришли в храм в защитных масках
Минкульт ДНР подготовил виртуальный тур по музею Георгия Берегового ко Дню космонавтики
В ООН обеспокоились обострением ситуации в Донбассе
«Родители были в ванной»: В Авдеевке с четвертого этажа упал двухлетний мальчик
Ансамбль песни и танца «Донбасс» принял участие в «Скучающем флешмобе»
Накануне Вербного воскресенья Украина выпустила по ДНР 77 боеприпасов
Украина обстреляла поселки ЛНР из запрещенного вооружения
В представительстве ДНР в СЦКК отреагировали на заявления Зеленского о разведении сил в Донбассе