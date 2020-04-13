Зеленский опять не в состоянии провести процессуальную очистку пленных

13 Апр 2020 2020-04-13T16:10:48+03:00

Изменить размер текста: A A

До 19 апреля должен пройти новый обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Тем временем, отпущенные Украиной на свободу в прошлом году люди до сих пор не получили процессуальную очистку. Велика вероятность, что та же участь ждет и пленников, которых Киев намерен сейчас передать Донецку и Луганску.

ЛНР и Киев договорились провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «11 на 8». ДНР и Киев обменяют пленных по формуле «10 на 8». До Пасхи остается всего шесть дней. Еще меньше до самого обмена – ориентировочно он пройдет 17 апреля. Но власти незалежной так и не удосужились завершить юридические процедуры по тем пленным, которых передали в республики еще во время большого обмена в декабре 2019 года. А ведь без этого невозможен новый обмен. Об этом не раз заявляли представители ДНР и ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Дарья Морозова и Ольга Кобцева.

В соглашении четко прописан алгоритм обмена. Но за три месяца Киев ничего «не успел». Интереcно, а каким образом украинская сторона собирается успеть уладить юридические вопросы за оставшиеся дни? Или снова людей хотят оставить в непонятном статусе, при котором они будут ограничены в правах?

Напомним, что всем, кого обменяли, должна измениться мера пресечения на личное обязательство. Должно быть предоставлено право обратиться в суд с ходатайством о рассмотрении уголовного дела заочно. При наличии обвинительного приговора к человеку, который идет на обмен, должна быть применена процедура помилования. Она гарантирует, что после обмена бывший пленник не будет преследоваться властями Украины.

Увы, президенту Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку проще раздавать обещания, чем выполнять конкретные юридические процедуры. Складывается ощущение, что Зеленский так и не покинул сцену «Вечернего квартала». А Ермак, наоборот, перестал быть юристом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Господин Ермак забыл, что именно Украина отказалась от обмена удерживаемых лиц 29 марта

Заявления главы офиса президента Украины вызвали удивление в республиках Донбасса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU