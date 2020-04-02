Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Господин Ермак забыл, что именно Украина отказалась от обмена удерживаемых лиц 29 марта

Украина фактически сорвала выполнение договоренностей саммита лидеров стран «нормандской четверки», прошедшего в декабре 2019 года. Отказ от отвода войск, усиление обстрелов городов и поселков республик. А еще и отсутствие прогресса по обмену пленными. Вот и предпринял глава офиса президента Украины Андрей Ермак попытку свалить вину на ДНР и ЛНР. Чем вызвал, мягко говоря, недоумение.

- С большим удивлением мы ознакомились с выступлением Ермака, посвященном выполнению Минских договоренностей, - сегодня прокомментировала уполномоченный по правам человека в Республике, представитель Донецка в подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

В частности, руководитель офиса президента Украины заявил, что якобы «есть вопросы, в которых Киев со своей стороны сделал все, но другая сторона (ДНР и ЛНР) не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты».

Дарья Морозова напомнила, что в ходе заседания Контактной группы в режиме видеоконференции 26 марта, на которой присутствовал сам господин Ермак, именно представители республик Донбасса предложили обменять удерживаемых лиц уже 29 марта

- Господин Ермак почему-то забыл, что от этого предложения украинская сторона прямо и открыто отказалась. Сперва под предлогом того, что якобы не успеют так быстро подготовить 10 человек для обмена. А затем представители Украины цинично заявили о том, что не станут сейчас забирать восемь человек, поскольку хотят потом забрать гораздо больше, — отметила омбудсмен.

В этой связи ДНР обнародовала список людей, предложенных Республикой для обмена, который мог состояться прошлое воскресенье:

1. Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р.;

2. Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р.;

3. Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р.;

4. Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р.;

5. Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р.;

6. Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р.;

7. Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р.;

8. Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

- Выражаем надежду на то, что господин Ермак найдет в себе мужество и время, чтобы извиниться перед родными и близкими людей, о надеждах вернуть домой которых так ярко и красочно любит рассказывать в эфирах руководитель офиса президента, - отметила Дарья Морозова.

Тем временем, украинские военные вчера и сегодня усилили обстрелы городов ДНР. Для этого даже подтянули к передовой танки. Количество выпущенных снарядов и мин зашкалило. Все напоминает времена, когда велись активные боевые действия. В ЛНР от прямого попадания в дом 120-миллиметровой мины погибла 80-летняя жительница поселка Голубовское. И это на фоне рассуждений главы офиса президента Украины о том, что республики не хотят выполнять обязательства.

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