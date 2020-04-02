2020-04-02T10:03:23+03:00
Политика

Для обстрела Донецка украинские военные даже вывели на передовую танки

Минувшей ночью и сегодня утром ВСУ выпустили по ДНР более 250 снарядов, мины и гранат
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские каратели расстреляли из танков поселок шахты «Трудовская в Петровском районе Донецка. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские каратели расстреляли из танков поселок шахты «Трудовская в Петровском районе Донецка. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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1 апреля, начиная с полудня, и до сих пор украинские каратели почти беспрерывно обстреливают города и поселки ДНР. Только ночью и утром было выпущено рекордное количество снарядов, мины и гранат – 251 боеприпас. Такие данные приводит представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего украинские войска нанесли удары по районам десяти населенных пунктов ДНР на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Под огнем оказались окраины и пригороды Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также село Коминтерново на юге ДНР. ВСУ применяли 122-миллиметровые гаубицы, минометы калибрами 82 и 120 мм, БМП-2, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы. А поселок шахты «Трудовская в Петровском районе Донецка расстреливали даже из танков.

Сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что вечером 1 апреля в результате обстрела из минометов поселка Голубовское в ЛНР смертельное ранение получила 80-летняя жительница Мария Вольгина. Мина попала в ее дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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