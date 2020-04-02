Для обстрела Донецка украинские военные даже вывели на передовую танки

2 Апр 2020 2020-04-02T10:03:23+03:00

Минувшей ночью и сегодня утром ВСУ выпустили по ДНР более 250 снарядов, мины и гранат

Изменить размер текста: A A

1 апреля, начиная с полудня, и до сих пор украинские каратели почти беспрерывно обстреливают города и поселки ДНР. Только ночью и утром было выпущено рекордное количество снарядов, мины и гранат – 251 боеприпас. Такие данные приводит представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего украинские войска нанесли удары по районам десяти населенных пунктов ДНР на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Под огнем оказались окраины и пригороды Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также село Коминтерново на юге ДНР. ВСУ применяли 122-миллиметровые гаубицы, минометы калибрами 82 и 120 мм, БМП-2, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы. А поселок шахты «Трудовская в Петровском районе Донецка расстреливали даже из танков.

Сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что вечером 1 апреля в результате обстрела из минометов поселка Голубовское в ЛНР смертельное ранение получила 80-летняя жительница Мария Вольгина. Мина попала в ее дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночью украинские военные обстреляли центр Горловки: повреждены восемь автобусов и четыре троллейбуса

Глава города сообщил о прямом попадании в трамвайно–троллейбусное управление [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU