2020-04-02T09:22:59+03:00
Политика

«Киборги» из 93-й украинской бригады убили пожилую жительницу ЛНР

120-миллиметровая мина попала в ее дом в поселке Голубовское
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Позиции 93-й бригады находятся всего в двух километрах от домов жителей Голубовского. Фото: УНМ ЛНРПозиции 93-й бригады находятся всего в двух километрах от домов жителей Голубовского. Фото: УНМ ЛНР
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Вечером 1 апреля украинские вояки из 93-й отдельной механизированной бригады обстреляли поселок Голубовское из 120-миллиметровых минометов. Была тяжело ранена 80-летняя жительница, которая впоследствии умерла. Также сильные повреждения получил ее дом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В 19.10 боевики 93-й бригады под командованием полковника Дмитрия Брыжинского из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов обстреляли Голубовское. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом получила тяжелые ранения 80-летняя жительница Мария Вольгина. Пострадавшей была оказана квалифицированная медицинская помощь. Но ранение оказалось несовместимым с жизнью, - рассказал Осадчий.

Он отметил, что украинские силовики продолжают террор мирного населения Донбасса. ВСУ выбирают целью жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения коронавируса.

Факт обстрела Голубовского задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении Брыжинского и подчиненных ему военнослужащих.

Кстати, 93-я бригада участвовала в боях за Донецкий аэропорт. Ее солдат с легкой руки украинских журналистов прозвали «киборгами». Действительно, только бессердечные машины могут хладнокровно расстреливать мирных людей.

- На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков Народная милиция ЛНР незамедлительно будет давать адекватный ответ, - предупредил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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