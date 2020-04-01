«Комбриг наши деньги украл!» В Донбассе семь человек были покалечены в драке нацгвардейцев и солдат 59-й бригады ВСУ
Попытка выяснить судьбу «боевых» выплат привела к массовой драке между бойцами ВСУ и Национальной гвардии Украины. В итоге семь человек были госпитализированы. Об этом сообщил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- 30 марта в районе села Новолуганское на позициях одного из батальонов 4-й бригады Национальной гвардии Украины, который находится на усилении 59-й бригады, произошла драка между нацгвардейцами и военнослужащими ВСУ. Поводом для конфликта послужило отсутствие денежных выплат за выполнение задач на передовых позициях. По мнению пьяных нацгвардейцев, деньги украл командир 59-й бригады полковник Геннадий Шаповалов. О чем они высказали солдатам бригады, - рассказал Осадчий.
Спор перерос в драку. В итоге трое нацгвардейцев и четверо солдат ВСУ с множественными гематомами и переломами конечностей были госпитализированы в больницу Светлодарска. Поспособствовал направлению пострадавших в гражданское медучреждение комбриг 59-й бригады. Шаповалов решил скрыть происшествие от вышестоящего командования.
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ИСТОЧНИК KP.RU