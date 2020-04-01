Ночью украинские военные обстреляли центр Горловки: повреждены восемь автобусов и четыре троллейбуса

Украинские военные не перестают обстреливать Республику. Сегодня ночью под огнем оказался центр прифронтовой Горловки. Боеприпас прилетел в трамвайно–троллейбусное управление. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Сегодня в полночь украинская власть в очередной раз «подтвердила» свое стремление к примирению с Донбассом, направив преступный артиллерийский огонь на один из социально значимых объектов города. Был обстрел центральной части Горловки. Прямое попадание в трамвайно–троллейбусное управление. Восемь автобусов и четыре троллейбуса повреждены в результате обстрела, – написал Иван Сергеевич на своей официальной странице в социальной сети.

Мэр города добавил, что некоторые транспортные средства в результате обстрела полностью выведены из строя.

Украинские военные обстреляли автобусы и троллейбусы в Горловке. Фото: Архив - Иван Приходько

- Но и в этот раз украинским властям не удалось сломить дух жителей Донбасса. Мы перераспределили транспортные потоки, в связи с чем вся сеть пассажироперевозок работает в полном объеме. Хочу выразить огромную благодарность горловским предпринимателям, которые непосредственно ночью, сразу после обстрела, предложили нам свою помощь, и благодаря которым Горловка снова с транспортом.

Автобусы «Донбасс» республиканской сборки в 2017 году подарил Горловке Первый Глава Республики Александр Захарченко. Они перевозили горловчан в отдаленные районы города – это решало проблему перемещения для многих жителей.

На место обстрела для уточнения последствий выехали представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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