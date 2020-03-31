Жители Старомихайловки: Мы уже просто не можем - стреляют ужасно, ежедневно и бесконечно

Окраины Донецка продолжают подвергаются массированным обстрелам со стороны украинской армии. Старомихайловка – не исключение. Кроме минометных обстрелов, по поселку стреляют и снайперы ВСУ из девятиэтажного дома Красногоровки.

- Главная дорога, пролегающая по мосту через центр села, полностью простреливается украинскими снайперами, - рассказал местный житель. Порою даже страшно в магазин сходить, потому что не знаешь, что у них там на уме.

Несмотря на это прямиком по этому мосту продолжают ходить люди. Можно даже встретить молодые пары с детьми.

В Старомихайловку мы приехали, чтобы зафиксировать последствия утреннего обстрела со стороны киевских силовиков. ВСУ открыли огонь по западной окраине Донецка в 4.40 и продолжали стрелять до обеда.

Во двор Олега Шевченко за год прилетело пять украинских снарядовФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дом местного жителя Олега Шевченко первым пострадал в результате сегодняшнего обстрела.

- Только успел забежать в дом и «вот это вот» прилетело, - говорит Шевченко.

Мужчина рассказывает, что его дом уже подвергался обстрелам. За год он насчитал пять снарядов, которые угодили в его двор.

- В декабре прилетало, и в марте прошлого года три снаряда - крышу побило, - вспоминает Олег Шевченко.

ВСУ продолжают стрелять по мирным жителямФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За время войны жители Старомихайловки уже устали от непрекращающихся обстрелов. В то, что Украина перестанет стрелять – не верят, но на мир надеются.

- У нас тут вообще «весело» каждый день, - говорит местная жительница Мария Петровна. - Мы уже просто не можем - стреляют ужасно, ежедневно и бесконечно. Все время стреляют. Провокация наверно, провоцируют. Обстановка в поселке ужасная!

КСТАТИ

Старомихайловка имеет достаточно богатую историю. Во времена революции и гражданской войны 1917-1921 здесь находилась вторая столица анархистов, которыми командовал Нестор Махно и сегодня, как ни странно, спустя сто лет все повторяется

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