2020-03-31T21:17:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Как в ДНР может измениться жизнь в случае введения чрезвычайного положения из-за коронавируса

Об этом «КП» рассказала министр здравоохранения Ольга Долгошапко еще до выявления в Республике первого случая заболевания COVID-2019
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Николаевна рассказала, как могут разворачиваться события в случае введения в Республике чрезвычайного положенияОльга Николаевна рассказала, как могут разворачиваться события в случае введения в Республике чрезвычайного положенияФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР заявили о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.

- Мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных, потому что во главу угла ставим жизнь и здоровье наших граждан, - заявил в своем обращении к жителям 27 марта Глава ДНР Денис Пушилин.

Не сегодня-завтра в Республике могут ввести чрезвычайное положение. Еще до выявления первого случая заболевания COVID-2019 министр здравоохранения Ольга Долгошапко рассказала «Комсомолке» о том, как могут разворачиваться события в случае введения в Республике ЧП.

- Если будет введено чрезвычайное положение, карантин станет жестким. Временно приостановят свою деятельность предприятия и частный бизнес. Работать будут только крупные супермаркеты, аптеки. Общественный транспорт будет остановлен, - сообщила нам Ольга Николаевна.

Для передвижения по городу могут быть выданы спецпропуска. Причем только тем, деятельность кого обеспечивает жизнь Республики. Это медики, правоохранители, сотрудники таможни, банков и журналисты.

Людям будет разрешено выходить только в ближайшие магазины, аптеки.

Если, не дай Бог, в Республике начнется массовая эпидемия коронавирусной инфекции, задействуют все больницы. Помощь заболевшим будут оказывать волонтеры из числа будущих медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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