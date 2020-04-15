2020-04-15T17:34:00+03:00
Политика

Украинские боевики нанесли артудар по Петровскому району Донецка

Энергетики возвращают свет в дома
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики нанесли артудар по Петровскому району Донецка. Фото: news-front.infoУкраинские боевики нанесли артудар по Петровскому району Донецка. Фото: news-front.info
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Сегодня, 15 апреля, Петровский район Донецка попал под массированный огонь со стороны ВСУ, серьезно пострадала энергетическая инфраструктура.

- В 07.05 осколками снарядов перебита высоковольтная линия, было обесточено шесть трансформаторных подстанций, - сообщили «КП» в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

Повреждения устраняют две аварийные бригады. Линию уже включили в работу, но восстановить подачу напряжения всем потребителям пока не удалось.

- Киевские силовики прямым попаданием уничтожили одну из трансформаторных подстанций. На данный момент без электроэнергии остаются жители улиц Урожайная, Чехова, Финальная, Доброславина и Петровского, - прокомментировал начальник Петровского Западного РЭС РП «РЭК» Павел Проценко.

Заменить уничтоженный трансформатор на новый пока невозможно. До линии разграничения чуть больше ста метров. Чтобы спецтехника не попала под огонь ВСУ, время проведения восстановительных работ согласуют с украинской стороной через СЦКК и ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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