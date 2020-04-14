2020-04-14T20:37:46+03:00
Политика

Как детвора преобразила простреленные ворота в Куйбышевском районе Донецка

Юные художники создали веселые рисунки вокруг ран на металле
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане во всем находят позитив. Фото: ДОНЕЦК - OnlineДончане во всем находят позитив. Фото: ДОНЕЦК - Online
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Пока весь мир справляется с коронавирусом, Донбасс продолжает страдать от обстрелов украинской армии. В прифронтовых районах тихие часы - редкость. Горловка, Трудовские, Саханка уже привыкли жить под снарядами ВСУ. Но дончане не были бы дончанами, если бы не искали во всем позитив.

В объектив фотографа сообщества Вконтакте ДОНЕЦК - Online попали простреленные ворота в Куйбышевском районе Донецка. Они представляют собой решето, можно только догадываься, какой интенсивности здесь шли бои. Чья-то детская рука преобразила эти раны на металле, нарисовав вокруг отверстий мордочки животных, цветы и солнышко.

- Детвора разрисовала мой забор... Даже не знаю, к какому стилю отнести... и как реагировать. Комок в горле стоит и слезы на глазах. Радует, что детвора с юмором и даже дырявый забор вызывает добрые и весёлые образы, - сказал хозяин дома.

Вспоминаешь, как донецкие кузнецы из осколков смертельного металла создавали кованые розы и понимаешь, что все мы сможем и все преодолеем - и войну, и разруху, и вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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