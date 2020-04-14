Погода на 15 апреля в Донецке: мокрый снег, порывы ветра до 20 метров в секунду

14 Апр 2020 2020-04-14T17:50:32+03:00

Завра в Донецке ожидается мокрый снег, порывы ветра до 20 метров в секунду. Фото: ВКонтакте

Не исключено, что завтра в Донецке и Республике объявят штормовое предупреждение

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15 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается резкое ухудшение погодных условий: дождь с мокрым снегом, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

- Завтра на территории Донецкой Народной Республики ожидается дождь, местами с мокрым снегом, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от трех до восьми градусов тепла, - проинформировали в спасательном ведомстве.

Напомним, что штормовое предупреждение объявляют, когда порывы ветра достигают 20 и больше метров в секунду. Сейчас в столице Республике ясная погода, температура воздуха плюс 15 градусов. На резкое ухудшение погоды ничего не указывает.

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ИСТОЧНИК KP.RU