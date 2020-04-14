Украинские военные пригнали три БМП к участку разведения сил на юге Донбасса

14 Апр 2020 2020-04-14T13:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские боевики пригнали три боевых машины пехоты (БМП) в жилой сектор возле участка разведения сил и средств «Петровское-Богдановка». Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Наша разведка продолжает фиксировать размещение военной техники Вооруженных формирований Украины в городах и селах на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей, - подчеркнули в Управлении Народном милиции.

За прошедшие сутки в Богдановке выявили три БМП из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных формирований незалежной. Для сокрытия своих действий от патрулей миссии ОБСЕ противник поджигает сухую траву вблизи участка разведения. Украинские военнослужащие то и дело открывают огонь в окрестностях Петровского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Господин Ермак забыл, что именно Украина отказалась от обмена удерживаемых лиц 29 марта

Заявления главы офиса президента Украины вызвали удивление в республиках Донбасса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU