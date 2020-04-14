2020-04-14T13:18:53+03:00
Политика

Украинские военные пригнали три БМП к участку разведения сил на юге Донбасса

Для сокрытия своих действий противник поджигает сухую растительность
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные пригнали БМП к участку разведения сил возле Петровского. Фото: mil.gov.uaУкраинские военные пригнали БМП к участку разведения сил возле Петровского. Фото: mil.gov.ua
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Украинские боевики пригнали три боевых машины пехоты (БМП) в жилой сектор возле участка разведения сил и средств «Петровское-Богдановка». Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Наша разведка продолжает фиксировать размещение военной техники Вооруженных формирований Украины в городах и селах на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей, - подчеркнули в Управлении Народном милиции.

За прошедшие сутки в Богдановке выявили три БМП из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных формирований незалежной. Для сокрытия своих действий от патрулей миссии ОБСЕ противник поджигает сухую траву вблизи участка разведения. Украинские военнослужащие то и дело открывают огонь в окрестностях Петровского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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