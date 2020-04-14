2020-04-14T11:37:19+03:00
Общество

Денис Пушилин издал Указ о работе на дистанционном режиме

Указ вступил в законную силу с 14 апреля
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Денис Пушилин издал Указ о работе на удаленке. ФОТО: АГ ДНР.Денис Пушилин издал Указ о работе на удаленке. ФОТО: АГ ДНР.
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Глава ДНР издал Указ о работе на дистанционном режиме. В документе, в частности сказано:

«Руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности», в целях принятия мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции».

Так же в Указе есть четыре важных пункта:

Утвержден Порядок организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на территории Донецкой Народной Республики (прилагается) на период действия режима повышенной готовности.

При этом изменением условий трудового договора не будет.

В Указе Главы сказано: «Органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от организационно- правовой формы и формы собственности обеспечить для максимально возможного числа работников исполнение трудовых обязанностей в дистанционном режиме».

Указ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 14 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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