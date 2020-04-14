Денис Пушилин издал Указ о работе на дистанционном режиме
Глава ДНР издал Указ о работе на дистанционном режиме. В документе, в частности сказано:
«Руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности», в целях принятия мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции».
Так же в Указе есть четыре важных пункта:
Утвержден Порядок организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на территории Донецкой Народной Республики (прилагается) на период действия режима повышенной готовности.
При этом изменением условий трудового договора не будет.
В Указе Главы сказано: «Органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от организационно- правовой формы и формы собственности обеспечить для максимально возможного числа работников исполнение трудовых обязанностей в дистанционном режиме».
Указ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 14 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU