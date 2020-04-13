2020-04-13T09:21:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Как правильно выйти из режима самоизоляции в ДНР

Депутат Народного Совета ДНР рассказала, как правильно завершить режим самоизоляции
Екатерина Сорока
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В ДНР рассказали, как правильно выйти из режима самоизоляцииВ ДНР рассказали, как правильно выйти из режима самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вернувшись из-за границы, жители Донецкой Народной Республики должны обязательно провести две недели дома на карантине. Если за этот период не проявилось никаких признаков заражения, то можно завершать самоизоляцию. Как правильно это сделать рассказала депутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова.

— В последний день вы обязательно должны позвонить участковому терапевту, сообщить, что температура в норме и с вашим здоровьем всё в порядке. И получить от него «добро» на выход из самоизоляции. Если нет телефона участкового терапевта, звоните в регистратуру поликлиники по месту жительства. Исключений нет. Горячая линия по коронавирусу – 277 с Феникса, — сообщила депутат.

Напомним, что за нарушение правил самоизоляции в Республике есть административная и уголовная ответственность. Нарушителей этих мер выявляют сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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