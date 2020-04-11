Советы бывалых: Как живут дончане во время режима повышенной готовности

Недавно довелось прочитать откровения одной жительницы России, которая призналась, что находит даже некоторую прелесть в событиях последних дней, охвативших весь мир, будто она героиня какого-то фильма-катастрофы и жизнь перестала быть предсказуемым мельканием лет между домом, офисом, посиделками с подругами по выходным и отпуском в Турции. Наконец-то, вот оно – драйв и адреналин!

Я вспомнила себя в 2014 году. Такая же эйфория от всего происходящего в Донбассе. Я даже дневник тогда вела. И после в подвале, когда украинская армия уже бомбила мою несчастную Авдеевку из «градов», я переписывала находящихся там людей, а было их под сотню, успокаивала паникеров, наливала коньяк из «нз» тем, кто не мог успокоиться. Я помню то свое состояние – собранность, оживление, ясный ум. Откуда-то находились силы на маникюр, уборку дома и это при полном отсутствии воды. Это был вот такой протест-защита: врешь-не возьмешь.

Дончанам не привыкать к испытаниям. Фото: Евгении Карпачевой

Но моей мощной энергии хватило только на короткую и стремительную дистанцию. А когда оказалось, что этот увлекательный маршрут затянется на годы, что он предполагает потерю дома, разлуку с родными, мытарства по съемным квартирам, нищету, выживание на гуманитарке, а самое главное – гибель моих друзей под украинскими снарядами, вот тут мой щенячий восторг поубавился. Нужно было привыкать жить в этих новых условиях – с обстрелами, комендантским часом, невозможностью поехать в родной город, где я стала врагом. И эти новые условия не предполагали столь бездумной траты энергии, как восторженность и экзальтация.

Мне стало интересно, как сейчас дончане восприняли коронавирусную тревогу? Заметили ее за своим 6-летним подвигом выживания? Как они справляются с унынием и тревогой, если таковая имеется. Я попросила поделиться их своими советами, как не сойти с ума, когда весь привычный мир летит в пропасть. Может они пригодятся и вам.

Алька Петрова, госслужащая: «Режим золушка и жорушка»

-Когда тревога-тревога, включается режим «золушка». Я начинаю ходить и все мыть, расставлять. Привет, шиза в общем! Когда тоска-тоска. Составляем список киношек, мультов. Старший идет в магазин за вкусняшками. Делаем в зале логово ленивцев и весь день едим и смотрим, смотрим и едим.

Ирина Полторацкая, волонтер: «Пережить армагедон в спячке»

- А я вот чувствую, что опять впадаю в спячку. Со мной такое бывает, недолго, но пару-тройку дней точно! Вот как только в кучку всё насобирается, так я - спать! Иногда просыпаюсь, хожу по дому в пижаме, с нечёсанными волосами, без капли макияжа. Муж в эти дни называется меня «Нафаней». Это, наверное, очень интимное признание, я о "спячке", но потом всё проходит.

Евгения Мартынова, художник по камню: «Быть вещью в себе»

- Не тревожусь, очень много работы... плюс чисто мужской коллектив, младше меня, и политические единомышленники. Скучно не бывает, как выяснилось, пацаны за меня горой, поэтому работаем, отжигаем, отдых у меня всегда один - ключ поверни - и полетели. Музыка, машина, летаю за городом, могу заехать на берег, выпить кофе. В голове у меня - параллельная реальность, где до ваших короновирусов ещё четверть века, и я ни о чем не думаю. Для меня вообще за это время ничего особо не изменилось, только не хватает моря, дома, родных могил и степей. В целом, когда ты - вещь в себе, то оно так и идёт.

Побудьте недине с природой. Фото: Евгении Карпачевой

Алена Балошко, волонтер и друг Донбасса: «Живая земля спасает»

- ВСУ никакие закрытия границ и карантины не мешают продолжать «долбать» без перерыва, а «вроде бы свои» нашли веский легитимный предлог, чтобы отгородиться. Бессмысленны все причитания типа «вы там держитесь, мы мысленно с вами». Когда случаются вот такие жизненные разломы, люди, в большинстве своём, остаются один на один со своими бедами и горестями. И им больше, чем слова, нужны поступки и дела, подтверждающие, что о них помнят и что они небезразличны. Меня спасает земля. Копаюсь, как крот под классическую музыку. Цветут сады, осыпаются магнолии, земля в ладонях настоящая, живая - с червяками. Глядишь - и окружающая жизнь не кажется таким уже сюром.

Михаил Коростель, водитель: «Гулять с животными»

- Когда плохо и «накрывает», хватаю собак и иду с ними гулять и беседовать. Как легко и просто, когда тебя понимают и любят. Иногда помогает просмотр детективов, только хороших. без натурализма и чернухи. А вообще - это редкое явление, я умею радоваться даже мелочам и люблю жизнь.

Евгения Ковалец, художник: «Печь вкусняшки, кормить соседей»

- Смотреть комедии. Есть вкусное, тусоваться с детьми, заниматься творчеством, не смотреть и не читать новости. Гулять с собаками, играть с котами. Пить вкусный кофе. Печь печенье и угощать соседей. Быть человеком.

Василиса Васильева, кулинар: «Тактика малых шагов»

- Три года назад, имея недоброе предчувствие, спросила мужа, что делать, если что-то случится? Ответ- занимайся своим делом! Будем решать проблемы по мере их поступления. С тех пор я иду по жизни маленькими шагами, уже давно в режиме экономии, но с верой, что все от Бога.

Жизнь продолжается. Фото: Евгении Карпачевой

Татьяна Кузина, экономист: «Займи мозги и руки»

- Бабушка учила в детстве, если тебе плохо, ты в печали - подумай о тех, кому хуже, если можешь - помоги им и тебе станет легче и светлее; в любой сложной ситуации обязательно займись делом, займи мозги и руки. В 90-х, в очень сложной жизненной ситуации, после смерти мужа, оставшись без копейки денег, без бизнеса, который «отжали», с двумя детьми (сын - подросток и дочь - младенец) и двумя стариками, родителями мужа, когда была на грани отчаяния услышала фразу: «Видевшего гроб - корытом не испугать»! и эта фраза стала опорой на долгие годы. Научилась никогда, ни при каких обстоятельствах не падать духом, поняла, что безвыходных ситуаций не бывает - всё преодолимо, а, следовательно, не стоит раскисать, всё в наших руках. А интересного вокруг не перечесть - музыка, книги, театр, интернет, аудиокниги, фильмы, чтение и систематические занятия самообразованием - новшества же кругом, надо успевать, чтоб быть конкурентоспособными. Этому же учила и детей.

Как видите, у нас не так уж мало вариантов. Выбирайте любой. Важно одно – выжить и постараться не рехнуться в этом быстро меняющемся мире. А это уже почти победа!

Читайте также:

Юлия Чичерина потребовала наказать виновных в убийстве горловчанки Мирославы Воронцовой

25-летняя девушка погибла от снаряда, сброшенного украинским беспилотником (подробнее)