Юлия Чичерина потребовала наказать виновных в убийстве горловчанки Мирославы Воронцовой

11 Апр 2020 2020-04-11T11:20:29+03:00

Юлия Чичерина известна своей принципиальной позицией по Донбассу, от которой она ни разу не отступилась. Фото: Денис Григорюк

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Горловке пройдет прощание с погибшей от украинского обстрела Мирославой Воронцовой. Девушка погибла 9 апреля от обстрела украинских военных. Мины были цинично скинуты с беспилотника в частный сектор. Она умерла от ранений по дороге в больницу.

Жестокое убийство горловчанки, как и 6-летний геноцид народа Донбасса, осудила российская рок-певица Юлия Чичерина. На своей странице в соцсети она рассказала, как обычные украинцы радуются этой трагедии.

- Скоро похороны погибшей под Горловкой Мирославы Воронцовой, хотелось бы получить ответ, что общего имеют обстрелы с беспилотника мирных граждан с обороной Украины? У этого преступления известно время и место, есть тот, кто отдавал приказ убийце, у которого есть фамилия и адрес, пора решать этот вопрос - за последние 30 дней три убийства: две бабушки и девушка и 11 раненых мирных жителей, но от новой Украины вместо слов соболезнования мы слышим лишь злорадный смех и глум, дети кукурузы властвуют вна Украине и продолжают убивать, - высказалась певица на своей странице.

Юлия Чичерина известна не только благодаря своим песням, но и своей принципиальной позицией по Донбассу. Еще в самом начале противостояния, когда многие только взвешивали, к какой стороне лучше примкнуть, певица решительно выступила в поддержку дончан, чем сразу же заслужила нападки со стороны новых патриотов Украины. Впрочем, это не мешает Юле выступать в Донбассе, порой на передовой и в обстреливаемых районах.

Читайте также

Митрополит Митрофан: 25-летняя Мирослава из Горловки умерла от ранения по дороге в больницу в машине своего жениха

Митрополит Горловский и Славянский обратился к президенту Украины Зеленскому в связи с убийством жительницы Горловки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU