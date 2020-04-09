2020-04-09T17:44:47+03:00
Политика

В Горловке из-за обстрела погибла девушка, тяжело ранен мужчина

Украинские боевики скинули мины с беспилотника в частный сектор
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Горловке из-за обстрела погибла девушка, тяжело ранен мужчина. Фото: ТК «Звезда»В Горловке из-за обстрела погибла девушка, тяжело ранен мужчина. Фото: ТК «Звезда»
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Глава администрации прифронтовой Горловки Иван Приходько сообщил об очередном теракте. Украинские диверсанты уже не в первый раз используют свои беспилотные летательные аппараты не только для корректировки огня по жилым кварталам. Они скидывают с беспилников мины прямо на головы мирных жителей.

В этот раз трагедия произошла в поселке Широкая балка. Погибла девушка и тяжело ранило мужчину. Мины падали прямо во дворы.

- Мирослава умерла по дороге в больницу. Михаила госпитализировали в тяжелом состоянии, - написал в Телеграмм-канале Приходько.

Циничный обстрел задокументировала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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