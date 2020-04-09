В Горловке из-за обстрела погибла девушка, тяжело ранен мужчина
Глава администрации прифронтовой Горловки Иван Приходько сообщил об очередном теракте. Украинские диверсанты уже не в первый раз используют свои беспилотные летательные аппараты не только для корректировки огня по жилым кварталам. Они скидывают с беспилников мины прямо на головы мирных жителей.
В этот раз трагедия произошла в поселке Широкая балка. Погибла девушка и тяжело ранило мужчину. Мины падали прямо во дворы.
- Мирослава умерла по дороге в больницу. Михаила госпитализировали в тяжелом состоянии, - написал в Телеграмм-канале Приходько.
Циничный обстрел задокументировала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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ИСТОЧНИК KP.RU