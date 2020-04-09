2020-04-09T11:07:22+03:00
Общество

Как в ДНР справились с эпидемией туберкулеза

Уровень заболеваемости снизился по сравнению даже с довоенным временем
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На сегодня в Республике 1292 больных туберкулезом. Это на 5-10 процентов меньше, чем в УкраинеНа сегодня в Республике 1292 больных туберкулезом. Это на 5-10 процентов меньше, чем в УкраинеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Больше 100 лет борются с туберкулезом во всем мире. Если еще в 2015 году в ДНР была эпидемия этой опасной инфекции, то сейчас уровень заболеваемости туберкулезом снизился по сравнению даже с довоенным временем. Раньше в Донбассе туберкулезом болели нередко. Поэтому на Донетчине раньше других областей Украины и начали реализовывать противотуберкулезные программы. Двигателем в этом процессе был Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Швейцария). И сейчас ДНР не утратила контактов с этой структурой. Глобальный фонд возобновил поставки лекарства и обновленных схем лечения этого грозного заболевания.

БОЛЬНЫЕ ДОЛЖНЫ ДОЛЕЧИВАТЬСЯ

В Республике от туберкулеза лечат бесплатно. Для победы над заболеванием нужна настойчивость.

- Ольга Долгошапко попросила жителей проходить флюорографию вовремя, доступное обследование выявляет заболевание на ранних стадиях Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Ольга Долгошапко попросила жителей проходить флюорографию вовремя, доступное обследование выявляет заболевание на ранних стадияхФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Важно, чтобы больные не бросали лечиться, а после выписки из стационара выдерживали еще около одного года амбулаторного лечения, - рассказал «КП» главный врач Республиканской клинической туберкулезной больницы Владимир Мозговой. Каждый день амбулаторно походят терапию порядка 600 больных туберкулезом.

- Чтобы они не отрывались от лечения, один раз в месяц им выдают продуктовые и гигиенические наборы. Благодаря этому большая часть излечивается и не представляет эпидемиологической угрозы для окружающих, - сообщила «КП» главный внештатный специалист по вопросам оказания противотуберкулезный помощи населению Минздрава Анна Ковалева.

На сегодня в Республике от этой опасной инфекции исцеляются до 80 процентов всех заболевших (до 60 процентов - от лекарственно устойчивого туберкулеза). В прошлом году в ДНР от туберкулеза успешно пролечились 36 человек с подконтрольного Киеву Донбасса.

На сегодня для лечения пациентов по международным стандартам Республика полностью обеспечена всеми видами противотуберкулезных препаратов.

КТО ПРОХОДИТ ПРОФОСМОТРЫ

Вакцинация против туберкулеза в Республике является обязательной. Прививку БЦЖ делают малышам в роддомах. БЦЖ (Бацилла Кальмета - Герена). Именно эти два французских ученых создали спасительную вакцину в 1919 году. Она приготовлена из штамма коровьей туберкулезной палочки, которая практически утратила заразность для человека, поскольку специально выращивалась в искусственной среде.

Вакциной БЦЖ Республику полностью обеспечивает Россия. Каждый год те, кто работает во вредных условиях (шахтеры, металлурги, химики, строители) проходят профосмотр, включающий обследование и на туберкулез. Также обязательному осмотру на эту инфекцию подлежат все, кто занимается детьми в дошкольных и школьных учреждениях. Еще – медики и работники коммунально-бытового обслуживания, торговли, общепита.

Чтобы туберкулез легких (опасная инфекция чаще всего поражает этот орган) выявить на ранней стадии, всем необходимо регулярно проходить флюорографию.

- Не пренебрегайте этим эффективным методом обследования. Флюорограмму бесплатно делают во всех больницах Республики, - подчеркнула министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

СПРАВКА «КП»

Туберкулез - это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. Обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Без соответствующего лечения человек, больной активной формой, каждый год может заражать в среднем 10-15 человек. Всемирная организация здравоохранения туберкулез объявила национальным бедствием. Ежегодно это заболевание уносит жизни 1,6 миллионов человек (большинство - жители развивающихся стран), и является одной из десяти ведущих причин смерти в мире.

В Донбассе от туберкулеза чаще всего страдают люди рабочих профессий. У шахтеров легкие запыляются угольной пылью, металлурги вдыхают пары тяжелых металлов. Несмотря на военный фактор, в ДНР локализовали эпидемию туберкулеза и даже снизили уровень заболеваемости и смертности от него.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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