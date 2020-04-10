Митрополит Митрофан: 25-летняя Мирослава из Горловки умерла от ранения по дороге в больницу в машине своего жениха

9 апреля, в 16 часов в Горловке, в поселке Широкая Балка миной с беспилотного летательного аппарата была убита 25-летняя Мирослава и тяжело ранен 59-летний Михаил. После этого очередного убийства мирной жительницы Горловки митрополит Горловский и Славянский Митрофан обратился к верховному главнокомандующему ВСУ, президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинским военным и международному сообществу. Об этом сообщает пресс-служба Горловского епархиального управления.

- Об этом событии я узнал не из новостных лент, потому что Мирослава и Михаил являются близкими родственниками сотрудников Горловского епархиального управления. Мирославе было 25 лет. Она должна была выйти замуж. Ее жених на своей машине повез ее в больницу, и по дороге она умерла от полученного ранения. Михаил сейчас находится в отделении реанимации, ему были проведены все необходимые медицинские операции, - сказал митрополит.

Он отметил, что это большое горе, большая трагедия. По этому поводу опять возникает множество вопросов, с которыми хотелось бы обратиться в первую очередь к верховному главнокомандующему ВСУ, президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Первый вопрос, на который я хотел бы получить ответ: что общего у обстрелов минами с беспилотников домов мирных граждан с обороной территориальной целостности Украины? Иначе, как уголовным преступлением, такие действия назвать нельзя. У таких вещей обязательно есть фамилия, имя и отчество того, кто это сделал, потому что известны время и место, где было совершено преступление. У вас, как у верховного главнокомандующего, есть власть и возможность задать вопрос тем, кто находился в это время на этом месте, по чьему приказу и кем была осуществлена данная акция. Люди в Горловке шестой год живут в этом ужасе. Еженощные обстрелы, которые на короткое время прекращаются, а потом возобновляются снова, уже стали привычным фоном жизни. Но каждый раз, когда происходят такие убийства, снова и снова встаёт вопрос: доколе это будет продолжаться? Людей, которые здесь живут, вы называете гражданами Украины. Можно ли вот так безнаказанно, без суда и следствия, взять и совершить такое злодеяние? - заявил митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

Он подчеркнул, что хотел бы лично услышать от Зеленского оценку того, что произошло. Какая необходимость в этих обстрелах и в продолжении боевых действий? Ведь с каждой такой смертью и с каждым таким событием возрастает вероятность, что разговоры о мире останутся только разговорами, и он так никогда и не наступит. Кто возьмет на себя ответственность за то, чтобы прекратили стрелять и таких чудовищных событий больше не происходило?

Также хотелось бы кроме слов соболезнования получить ответ на следующий вопрос: будет ли создана следственная группа, назначено расследование, и услышим ли мы ответ на вопрос, кто дал команду и кто совершил это уголовное преступление? Хотелось бы, чтобы мы услышали имена этих людей, и они понесли ответственность за то, что сделали.

25-летняя Мирослава собиралась в скором времени выйти замуж. Фото: Личная страница в соцсети Мирославы

- Кроме обращения к Верховному главнокомандующему, у которого есть возможность задать эти вопросы своим подчинённым и озвучить ответы, которые он получит, я хотел бы обратиться и непосредственно к министру обороны и командующему ВСУ здесь, в Донбассе, чтобы они тоже дали ответы на эти вопросы. Также я обращаюсь к международным организациям, чтобы они обратили внимание, что на фоне борьбы за жизни людей во время пандемии коронавирусной инфекции продолжают совершаться убийства, которые могут остаться незамеченными и безнаказанными, — сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

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