Глава ДНР сделал заявление в связи с гибелью девушки из Горловки от украинского обстрела

10 Апр 2020 2020-04-10T12:48:24+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин призвал мировое сообщество безотлагательно заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных мирных людей. Такое заявление Денис Владимирович сделал после трагедии, которая произошла вчера - в многострадальной Горловке украинскими боевиками была цинично убита 25-летняя девушка. Она погибла в результате разрыва мины, которая была сброшена с украинского беспилотника.

- В противном случае мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами, - заявил Глава Республики.

Денис Пушилин отметил, что это уже третья смерть мирного жителя Республики от рук украинских военных преступников за последние 30 дней. 11 граждан за этот же период получили ранения разной степени тяжести.

- В то время, когда весь мир сплотился в борьбе с общим врагом – пандемией коронавируса, – который унес уже тысячи жизней, Украина резко усилила обстрелы Донецкой Народной Республики. Она целенаправленно уничтожает мирных жителей, их дома, объекты социальной инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU