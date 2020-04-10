Беспилотники ВСУ ведут охоту на мирных жителей Донбасса

10 Апр 2020 2020-04-10T12:24:11+03:00

25-летняя гражданка Украины Мирослава умерла в машине по дороге в больницу. Фото: @Prikhodko1970

9 апреля под Горловкой от удара БПЛА погибла девушка и тяжело ранен мужчина, и это не первый случай

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Средь бела дня 9 апреля беспилотник ВСУ сбросил мину на дом в поселке Широкая Балка под Горловкой. От взрыва погибла 25-летняя Мирослава. Она умерла в машине по дороге в больницу. Тяжелые ранения получил 59-летний Михаил.

- Граждане Украины, «воины», к вам обращаюсь. Может вы подскажете, чей паспорт был у Мирославы? У нее даже не было паспорта ДНР. И после этого вы говорите, что воюете с Русской армией, - написал об этом убийстве глава администрации Горловки Иван Приходько и выложил в соцсети фото паспорта Мирославы.

Совершенно очевидно, что украинские вояки, которые управляли беспилотником, прекрасно видели, на кого они сбрасывают мину.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что это не первый трагический случай, когда от использования БПЛА страдают мирные жители Республики.

Так, 23 сентября 2018 года в селе Саханка в результате разрыва снаряда, сброшенного с управляемого беспилотника, были ранены двое мирных жителей.

25 сентября того же года в Коминтерново противник осуществил прицельный обстрел с БПЛА, в результате чего двое мирных жителей получили ранения.

В августе 2019 года в результате применения БПЛА были повреждены домостроения, гаражи и транспорт в горловском поселке Гольмовский.

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ИСТОЧНИК KP.RU