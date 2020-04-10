Беспилотники ВСУ ведут охоту на мирных жителей Донбасса
Средь бела дня 9 апреля беспилотник ВСУ сбросил мину на дом в поселке Широкая Балка под Горловкой. От взрыва погибла 25-летняя Мирослава. Она умерла в машине по дороге в больницу. Тяжелые ранения получил 59-летний Михаил.
- Граждане Украины, «воины», к вам обращаюсь. Может вы подскажете, чей паспорт был у Мирославы? У нее даже не было паспорта ДНР. И после этого вы говорите, что воюете с Русской армией, - написал об этом убийстве глава администрации Горловки Иван Приходько и выложил в соцсети фото паспорта Мирославы.
Совершенно очевидно, что украинские вояки, которые управляли беспилотником, прекрасно видели, на кого они сбрасывают мину.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что это не первый трагический случай, когда от использования БПЛА страдают мирные жители Республики.
Так, 23 сентября 2018 года в селе Саханка в результате разрыва снаряда, сброшенного с управляемого беспилотника, были ранены двое мирных жителей.
25 сентября того же года в Коминтерново противник осуществил прицельный обстрел с БПЛА, в результате чего двое мирных жителей получили ранения.
В августе 2019 года в результате применения БПЛА были повреждены домостроения, гаражи и транспорт в горловском поселке Гольмовский.
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ИСТОЧНИК KP.RU