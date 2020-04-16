2020-04-16T17:25:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Фоторепортаж: как спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территорию

Сотрудники МЧС ДНР провели учения [фото, видео]
Павел ХАНАРИНАндрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сотрудники МЧС ДНР провели ученияСотрудники МЧС ДНР провели ученияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики проводят учения по специальной обработке помещений, техники, транспорта и территории, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Тренировка началась с описания особенностей химических препаратов и обеззараживающих средств Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тренировка началась с описания особенностей химических препаратов и обеззараживающих средствФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники МЧС ДНР провели учения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники МЧС ДНР провели ученияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники МЧС ДНР провели учения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники МЧС ДНР провели ученияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тренировка началась с описания особенностей химических препаратов и обеззараживающих средств Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тренировка началась с описания особенностей химических препаратов и обеззараживающих средствФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- На сегодняшний день, учитывая масштаб проводимых дезинфекций, штата сотрудников санэпидстанции не хватает. Поэтому подготовку мы проводим совместно с МЧС, - говорит заведующая отделом санэпиднадзора Татьяна Солод.

Сотрудники МЧС ДНР провели учения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники МЧС ДНР провели ученияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тренировка началась с описания особенностей химических препаратов и обеззараживающих средств. После этого команды спасателей начали отработку дезинфекции легковой машины. Дальше провели обеззараживание помещения, техники и самого личного состава: каждый сотрудник должен в первую очередь продезинфицировать поверхность своего защитного костюма.

Тренировка началась с описания особенностей химических препаратов и обеззараживающих средств Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тренировка началась с описания особенностей химических препаратов и обеззараживающих средствФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территорию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территориюФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники МЧС ДНР провели учения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники МЧС ДНР провели ученияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Отработаны механизмы привлечения внештатных отделений специальной обработки и государственных военизированных горноспасательных подразделений для усиления медицинской группировки Республики для оказания противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, - отметил директор департамента гражданской обороны и защиты населения Вадим Капустин.

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территорию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территориюФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территорию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территориюФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территорию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территориюФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стоит отметить, что все подразделения МЧС укомплектованы современным оборудованием, позволяющим эффективно выполнять поставленные задачи в максимально короткие сроки. Также имеется необходимое количество дезинфицирующих и обеззараживающих растворов, которыми в полной мере можно обеспечить эпидемиологическую безопасность Республики и ее граждан.

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территорию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территориюФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территорию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территориюФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На данный момент вопрос обеззараживания и дезинфекции в ДНР стоит довольно остро. На международных пунктах пропуска с Россией и ЛНР сотрудниками МЧС проводится специальная обработка транспортных средств. Всего, с начала апреля, обработано 9 тысяч транспортных средств: больше 1 тысячи личных автомобилей, около 8 тысяч грузовиков и 125 пассажирских автобусов. Также проводится дезинфекция административных зданий, частных домов, подъездов и квартир.

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Спасатели ДНР тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территорию.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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