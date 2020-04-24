2020-04-24T15:39:38+03:00
Политика

Украинские военные нанесли артудар по Донецку и югу Республики

Всего боевики незалежной 13 раз нарушили «перемирие»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Запад Донецка кошмарят американским минамиЗапад Донецка кошмарят американским минамиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 24 апреля, вооруженные формирования Украины несколько раз открывали массированный огонь по ДНР. Очередные артудары противник нанес по западу Донецка (Трудовские), а также южным селениям Безыменному и Саханке.

- Огонь велся с применением зенитных установок, минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, вооружения БМП-2 и РПГ. Также в ход пускалось в стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сообщили военные представительства ДНР в СЦКК.

В результате обстрелов пострадало жилье и инфраструктура. К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Как «Комсомолка» сообщала ранее, сегодня украинские силовики обстреляли из минометов Горловку. Противник корректировал огонь с помощью беспилотника. В результате один из домов загорелся.

Всего за прошедшие сутки украинские военные тринадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Республике около 100 снарядов, мин и гранат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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