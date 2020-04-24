Украина обстреляла ЛНР из 120-миллиметровых минометов

24 Апр 2020 2020-04-24T09:59:11+03:00

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Вооруженные формирования Украины два раза за сутки открывали огонь по передовым рубежам обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подвергся район поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП, - сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

За предыдущие сутки украинские военные один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли район села Березовское, огонь вели из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП.

Не проходит и дня, чтобы украинские боевики не открывали огонь по мирным жителям Республики. В нарушение Минских договоренностей они к линии фронта подогнали и тяжелую артиллерию. Такое вот «перемирие».

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ИСТОЧНИК KP.RU