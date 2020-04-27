Жителя ЛНР приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы за госизмену

27 Апр 2020 2020-04-27T16:35:41+03:00

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В Луганской Народной Республике приговорили жителя Алчевска приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

Житель Алчевска был завербован сотрудниками службы безопасности Украины.

- С мая 2017 года по март 2019 года осуществлял шпионаж и оказание другой помощи специальным службам Украины в деятельности, направленной против безопасности Республики, - говорят в Генпрокуратуре Республике. - В частности, житель Алчевска собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения, передача которых могла причинить ущерб безопасности государственным структурам и ДНР в целом.

Кроме этого, одним из заданий мужчины была вербовка и склонение одного из военнослужащих Народной милиции ЛНР воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома» с последующим выездом на территорию, временно подконтрольную Украине.

- Приговор Верховного суда вступил в законную силу, - подытожили в Генеральной прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU