Больных коронавирусом солдат ВСУ помещают в изоляторы без света и воды
Для солдат вооруженных формирований Украины с симптомами коронавирусной инфекции оборудовали изоляторы без света, воды и отопления. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- В связи с ростом случаев заражения коронавирусом военнослужащих 25-й бригады и нехваткой мест в уже развернутых двух изоляторах в бригаде оборудован дополнительный изолятор для обсервации военнослужащих с признаками заболевания, - сказал он.
На закупку дезинфекторов, средств защиты и предметов для создания спальных мест деньги собираются в интернете.
Помощь инфицированным оказывают волонтеры.
- Большинство волонтеров не имеют специального медицинского образования, - отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU