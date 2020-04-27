Больных коронавирусом солдат ВСУ помещают в изоляторы без света и воды

27 Апр 2020 2020-04-27T15:09:12+03:00

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Для солдат вооруженных формирований Украины с симптомами коронавирусной инфекции оборудовали изоляторы без света, воды и отопления. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В связи с ростом случаев заражения коронавирусом военнослужащих 25-й бригады и нехваткой мест в уже развернутых двух изоляторах в бригаде оборудован дополнительный изолятор для обсервации военнослужащих с признаками заболевания, - сказал он.

На закупку дезинфекторов, средств защиты и предметов для создания спальных мест деньги собираются в интернете.

Помощь инфицированным оказывают волонтеры.

- Большинство волонтеров не имеют специального медицинского образования, - отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU