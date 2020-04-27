В Мариуполе 19 медиков заразились коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T14:13:32+03:00

Все случаи заражения зафиксированы в одной больнице. Фото: mariupolnews.com.ua

Все случаи зафиксированы в одной больнице

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У 19 сотрудников больницы интенсивного лечения Мариуполя диагностировали коронавирусную инфекцию.

- В Мариуполе у нас 22 случая заражения. Среди них 19 медиков, - сообщил глава так называемой «донецкой облгосадминистрации» Павел Кириленко.

Эта больница не предназначалась для приема больных Covid-19.

- То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделения, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина коронавируса, - сказал глава департамента здравоохранения Владимир Колесник.

Он отметил, что у всех сотрудников и пациентов больницы интенсивного лечения Мариуполя, где была обнаружена вспышка Covid-19, взяли тест на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU