В Мариуполе 19 медиков заразились коронавирусом
У 19 сотрудников больницы интенсивного лечения Мариуполя диагностировали коронавирусную инфекцию.
- В Мариуполе у нас 22 случая заражения. Среди них 19 медиков, - сообщил глава так называемой «донецкой облгосадминистрации» Павел Кириленко.
Эта больница не предназначалась для приема больных Covid-19.
- То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделения, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина коронавируса, - сказал глава департамента здравоохранения Владимир Колесник.
Он отметил, что у всех сотрудников и пациентов больницы интенсивного лечения Мариуполя, где была обнаружена вспышка Covid-19, взяли тест на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU