2020-04-27T11:30:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: за прошедшие сутки новых случаев заражения Covid-19 не выявлено

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 78 жителей Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Под наблюдением медиков в условиях стационара находятся 326 жителей РеспубликиПод наблюдением медиков в условиях стационара находятся 326 жителей РеспубликиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За прошедшие сутки новых случаев коронавируса в ДНР не выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.30 27 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 78, за сутки – 0, летальных случаев – 2, выписаны с выздоровлением – 3, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что на лечении сейчас находятся 73 жителя Республики.

- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 6 человек, все 6 госпитализированы, - сказали в здравоохранительном учреждении ДНР.

Под наблюдением медиков в условиях стационара находятся 326 человек, на домашней самоизоляции - 8032 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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