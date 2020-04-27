Коронавирус в ДНР: за прошедшие сутки новых случаев заражения Covid-19 не выявлено
За прошедшие сутки новых случаев коронавируса в ДНР не выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- По состоянию на 10.30 27 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 78, за сутки – 0, летальных случаев – 2, выписаны с выздоровлением – 3, - рассказали в ведомстве.
В Минздраве отметили, что на лечении сейчас находятся 73 жителя Республики.
- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 6 человек, все 6 госпитализированы, - сказали в здравоохранительном учреждении ДНР.
Под наблюдением медиков в условиях стационара находятся 326 человек, на домашней самоизоляции - 8032 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU