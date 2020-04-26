Врач – терапевт: умирают от коронавируса не только старики

Мнение о том, что вирус поражает пожилых – миф. Ключевым фактором является способность легких переносить нагрузку.

- Поэтому важно носить маски, хотя это и не всегда спасет лично вас. Но может спасти людей – вы ведь носите не для себя, а для всех. Поэтому, если вам за 60 – не нужно собираться в большие группы. Пощадите медиков, им и так тяжело! – говорит врач – терапевт частной клиники Юзовской лечебницы Евгений Смирнов.- Тем самым вы повышаете коллективный иммунитет.

- Так чем обезопасить себя?

- Соблюдением масочного режима. Другого выбора нет.

Иначе больницы не справятся с наплывом пациентов пожилого возраста, особенно, отягченных хроническими болезнями. А их у нас более сорока проценотов населения - и они в зоне риска.

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- А если масок нет?

- Соблюдайте дистанцию

- Это скоро станет модным?

- Возможно мы, как специалисты, можем но это только надеется.

-А когда пик эпидемии наступит?

- В начале мая. Очень важно распоряжать все Указы