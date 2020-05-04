2020-05-04T20:26:04+03:00
Политика

Срочное сообщении СЦКК: В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранены трое детей

За 15 минут украинская армия выпустила по поселку 30 боеприпасов
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За 15 минут киевские силовики выпустили по Александровке 30 боеприпасовЗа 15 минут киевские силовики выпустили по Александровке 30 боеприпасовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня, 4 мая, в 17.35 часов, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Александровка, что на окраине Донецка. В результате обстрела пострадали трое детей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- ВСУ открыли огонь по жилым кварталам из БМП-2 в 17.35. За 15 минут они произвели 30 выстрелов, - говорится в сообщении. - В результате обстрела получили ранения трое несовершеннолетних детей, девочки 7 и 10 лет, которые в момент обстрела находились дома.

Отмечается, что у детей диагностировали осколочные ранения. Двое девочек госпитализированы в Республиканский травматологический центр, третий ребенок - в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение им Калинина.

Житель Александровки рассказал «Комсомолке», что украинские вооруженные формирования открыли огонь, как только началась гроза.

- Украинские военные этим воспользовались и открыли огонь. Я сидел во дворе. Услышал несколько взрывов в поселке. Оказалось, что это прилеты на Горького, - рассказал житель Александровки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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