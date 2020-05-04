Украинские боевики нанесли удар из 120-миллиметровых минометов по Верхнеторецкому
Сегодня, 4 мая, утром вооруженные формирования Украины обстреляли из минометов Верхнеторецкое под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- В 07.30 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Верхнеторецкое Нижнее. Было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении СЦКК.
По данным военных, ВСУ стреляли со стороны подконтрольного Киеву Верхнеторецкого Верхнего.
Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях уточняется.
Напомним, что за предыдущие сутки вооруженные формирования Украины четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня в Республике. Под огнем украинской армии были районы поселков Старомихайловка, шахты «Трудовская», Александровка, район аэропорта, окрестности поселков Минеральное и Каштановое, села Спартак (донецкое направление), окрестности поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7 (горловское направление), а также район Докучаевска, поселка Ясное и окрестности села Петровское (южное направление).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Это двойное преступление»: В утреннем обстреле ЛНР пострадала семилетняя девочка
С осколочными ранениями ее увезли в больницу (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU