Украинская армия обстреляла 11 населенных пунктов ДНР
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 155 единиц, - говорится в сообщении.
В СЦКК отметили, что под огнем украинских силовиков оказались 11 населенных пунктов Республики.
- Под огнем украинской армии оказались районы поселков Старомихайловка, шахты «Трудовская», Александровка, район аэропорта, окрестности поселков Минеральное и Каштановое, села Спартак (донецкое направление), окрестности поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7 (горловское направление), а также район Докучаевска, поселка Ясное и окрестности села Петровское (южное направление), - рассказали в ведомстве.
При обстрелах применялись минометы, противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU