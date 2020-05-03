Украинская армия обстреляла 11 населенных пунктов ДНР

3 Май 2020 2020-05-03T12:16:42+03:00

При обстрелах применялись минометы, противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Фото: warfiles.ru

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 155 единиц, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что под огнем украинских силовиков оказались 11 населенных пунктов Республики.

- Под огнем украинской армии оказались районы поселков Старомихайловка, шахты «Трудовская», Александровка, район аэропорта, окрестности поселков Минеральное и Каштановое, села Спартак (донецкое направление), окрестности поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7 (горловское направление), а также район Докучаевска, поселка Ясное и окрестности села Петровское (южное направление), - рассказали в ведомстве.

При обстрелах применялись минометы, противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU